HC Sparta Praha trhala rekordy. Vy vyhrajte dres a balíček v hodnotě 5 500 Kč

Rekordní pomoc a silné téma
Letošní, již 17. ročník projektu Sparta vzdává hold byl v mnoha ohledech přelomový. Hokejisté nastoupili do zápasů proti Olomouci a Mladé Boleslavi ve speciálních dresech a před vyprodanou O2 arenou, kde ze střechy slaňovali vojáci, se podařilo vybrat rekordních 2 315 800 korun. Tyto prostředky si rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a záchranáři.
Klub se letos zaměřil na velmi citlivé téma – posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). Pod heslem „Bolest není slabost“ upozorňoval na to, že traumata si nenesou jen vojáci z fronty, ale mohou zasáhnout kohokoli z nás po tragické události.
Dresy s příběhem
Hráči oblékli unikátní oboustranné dresy. Zatímco navenek působily tradičně, jejich vnitřní strana ukrývala malbu Josefa Rataje symbolizující právě skrytou bolest PTSD. Sparta se navíc zavázala pomáhat dlouhodobě – na každém domácím zápase nabídne místa pro lidi, kteří se s tímto syndromem potýkají, aby jim pomohla přijít na jiné myšlenky.
