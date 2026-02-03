HC Sparta Praha trhala rekordy. Vy vyhrajte dres a balíček v hodnotě 5 500 Kč

  • Úterý 3. února 2026 Blažej

Hokejová Sparta má za sebou mimořádný týden, kdy se jí nejenže daří na ledě, ale především zabodovala na poli dobročinnosti. V rámci projektu Sparta vzdává hold se vybrala rekordní částka na pomoc hrdinům všedních dní. Při této příležitosti jsme pro členy iDNES Premium připravili soutěž o exkluzivní fanouškovský balíček, se kterým můžete dát najevo, že vaše srdce bije pro klub, který pomáhá.

Merche HC Sparta Praha

Merche HC Sparta Praha | foto: iDNES.cz

Projekt Sparta vzdává hold přinesl tentokrát přes 2,3 milionu Kč. Letos se...
Úvodní buly ceremoniálu Sparta vzdává hold.
Ceremoniál Sparta vzdává hold.
Ceremoniál Sparta vzdává hold.
61 fotografií

Ve hře je kompletní sparťanská výbava a k tomu roční informační náskok. Výherce získá dres, tričko, kšiltovku, zimní kulich a šálu. Celkovou hodnotu výhry, která činí téměř 5 500 korun, navíc navyšuje voucher na roční členství iDNES Premium.

Rekordní pomoc a silné téma

Speciální dresy Sparty k 17. ročníku projektu Sparta vzdává hold.

Letošní, již 17. ročník projektu Sparta vzdává hold byl v mnoha ohledech přelomový. Hokejisté nastoupili do zápasů proti Olomouci a Mladé Boleslavi ve speciálních dresech a před vyprodanou O2 arenou, kde ze střechy slaňovali vojáci, se podařilo vybrat rekordních 2 315 800 korun. Tyto prostředky si rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a záchranáři.

Klub se letos zaměřil na velmi citlivé téma – posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). Pod heslem „Bolest není slabost“ upozorňoval na to, že traumata si nenesou jen vojáci z fronty, ale mohou zasáhnout kohokoli z nás po tragické události.

Projekt Sparta vzdává hold přinesl tentokrát přes 2,3 milionu Kč. Letos se konal už 17. ročník.

Dresy s příběhem

Hráči oblékli unikátní oboustranné dresy. Zatímco navenek působily tradičně, jejich vnitřní strana ukrývala malbu Josefa Rataje symbolizující právě skrytou bolest PTSD. Sparta se navíc zavázala pomáhat dlouhodobě – na každém domácím zápase nabídne místa pro lidi, kteří se s tímto syndromem potýkají, aby jim pomohla přijít na jiné myšlenky.

Nyní můžete sparťanské barvy obléknout i vy. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku.

Ceny do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je HC Sparta Praha.

