Vyhrajte vstupenky na čtvrtfinále play off mezi Spartou a Plzní v Holešovicích

Plzeňští indiáni prožívají pod vedením trenéra Josefa Jandače vynikající sezonu. Základní část zakončili na skvělém druhém místě se ziskem 93 bodů a mohou se pochlubit vůbec nejlepší defenzivou v lize. Jejich pevnou obranu, která inkasovala pouhých 104 branek, jistí spolehlivý Nick Malík.
Na druhé straně stojí pražská Sparta, která do čtvrtfinále proklouzla po napínavé pětizápasové bitvě s kladenskými Rytíři. Pražané v předkole zaujali neobvyklou, ale fungující rotací brankářů Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře. Nyní se vyřazovací boje přesouvají do Prahy, a to přímo do legendární Sportovní haly Fortuna v Holešovicích, která po letech znovu zažije pravou atmosféru play off.
Historie versus současnost
Ačkoliv jde o tradiční extraligové rivaly, v play off se tyto dva týmy potkávají teprve potřetí. Historie zatím hovořila pro Spartu, která ovládla čtvrtfinále v roce 1998 i semifinále v roce 2016. Současnost však nabízí zcela novou zápletku. Na střídačce Plzně totiž stojí Josef Jandač, který ve Spartě strávil mnoho let a vedl ji i v posledním vzájemném měření sil. Dokáže nyní svůj bývalý klub vyřadit?
