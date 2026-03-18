Vyhrajte vstupenky na čtvrtfinále play off mezi Spartou a Plzní v Holešovicích

Extraligové play off nabírá na obrátkách. Získejte lístky na třaskavé čtvrtfinále mezi Spartou Praha a Škodou Plzeň. Celá série slibuje napínavou podívanou nejen kvůli dlouholeté rivalitě obou celků, ale i díky pikantnímu souboji na trenérských lavičkách. Členové iDNES Premium mají příležitost vyhrát vstupenky na neděli 22. března i na pondělí 23. března do pražských Holešovic.

Čtvrtfinále mezi Spartou a Plzní | foto: hcsparta.cz

Plzeňští indiáni prožívají pod vedením trenéra Josefa Jandače vynikající sezonu. Základní část zakončili na skvělém druhém místě se ziskem 93 bodů a mohou se pochlubit vůbec nejlepší defenzivou v lize. Jejich pevnou obranu, která inkasovala pouhých 104 branek, jistí spolehlivý Nick Malík.

Na druhé straně stojí pražská Sparta, která do čtvrtfinále proklouzla po napínavé pětizápasové bitvě s kladenskými Rytíři. Pražané v předkole zaujali neobvyklou, ale fungující rotací brankářů Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře. Nyní se vyřazovací boje přesouvají do Prahy, a to přímo do legendární Sportovní haly Fortuna v Holešovicích, která po letech znovu zažije pravou atmosféru play off.

Historie versus současnost

Ačkoliv jde o tradiční extraligové rivaly, v play off se tyto dva týmy potkávají teprve potřetí. Historie zatím hovořila pro Spartu, která ovládla čtvrtfinále v roce 1998 i semifinále v roce 2016. Současnost však nabízí zcela novou zápletku. Na střídačce Plzně totiž stojí Josef Jandač, který ve Spartě strávil mnoho let a vedl ji i v posledním vzájemném měření sil. Dokáže nyní svůj bývalý klub vyřadit?

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste předplatitelé iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete po dvou vstupenkách na oba dva zápasy ve Sportovní hale Fortuna v Holešovicích.

  • 1. výherce získá dvě vstupenky na utkání v neděli 22. března od 18:00 (Sportovní hala FORTUNA)
  • 2. výherce získá dvě vstupenky na utkání v pondělí 23. března od 18:30 (Sportovní hala FORTUNA)

Výherce nedělního utkání vylosujeme v pátek 20. března a druhého výherce hned v pondělí 23. března ráno.

