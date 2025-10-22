Sledujte Spartu i Olomouc v Konferenční lize živě a zdarma díky iDNES Premium

Sparta a Olomouc v Konferenční lize
Evropský čtvrtek jak má být. Sparta hraje venku v Rijece a body ze 2. kola skupiny mohou významně promluvit do postupových počtů – už jen proto, že chorvatské týmy doma tradičně těží z bouřlivé atmosféry a kompaktní hry. Výkop je v 18:45 a Sport 1 má utkání v programu.
Druhý český zástupce se představí v domácím utkání s Rakówem Čenstochová. Výkop je ve 21:00 a opět půjde o přímý přenos na Sport 1.
Sportovní kanály na internetové televizi Telly
Střední balíček Telly zahrnuje přes sto programů a z nich deset sportovních včetně Sport 1 a Sport 2. K dispozici je sedmidenní archiv, možnost zpětného zhlédnutí a přetáčení (s výjimkami na některých stanicích) a sledování až na šesti zařízeních současně – na chytré TV (Samsung, LG, Hisense, Android/Google TV), v aplikacích pro iOS/Android, přes Apple TV, Xbox i webový prohlížeč.
Pro členy iDNES Premium je nyní Střední balíček (spolu s Telly Red) na 3 měsíce zdarma; vlastní aktivace je otázkou pár kliknutí.