Sledujte Spartu i Olomouc v Konferenční lize živě a zdarma díky iDNES Premium

Ve čtvrtek 23. října čeká Spartu klíčový duel Konferenční ligy na hřišti Rijeky. Zápas startuje v 18:45 a vysílá ho Sport 1, který je součástí internetové televize Telly. O pár hodin později, ve 21:00, nastoupí v téže soutěži také Olomouc proti Rakówu. Čtenáři s iDNES Premium teď získají Střední balíček Telly na tři měsíce zdarma – oba přenosy tedy uvidí legálně a v HD bez dalších poplatků.

Sparta a Olomouc v Konferenční lize

  • Rijeka – Sparta Praha, 18:45, Sport 1
  • Sigma Olomouc – Raków Čenstochová, 21:00, Sport 1

Evropský čtvrtek jak má být. Sparta hraje venku v Rijece a body ze 2. kola skupiny mohou významně promluvit do postupových počtů – už jen proto, že chorvatské týmy doma tradičně těží z bouřlivé atmosféry a kompaktní hry. Výkop je v 18:45 a Sport 1 má utkání v programu.

Druhý český zástupce se představí v domácím utkání s Rakówem Čenstochová. Výkop je ve 21:00 a opět půjde o přímý přenos na Sport 1.

Sportovní kanály na internetové televizi Telly

Střední balíček Telly zahrnuje přes sto programů a z nich deset sportovních včetně Sport 1 a Sport 2. K dispozici je sedmidenní archiv, možnost zpětného zhlédnutí a přetáčení (s výjimkami na některých stanicích) a sledování až na šesti zařízeních současně – na chytré TV (Samsung, LG, Hisense, Android/Google TV), v aplikacích pro iOS/Android, přes Apple TV, Xbox i webový prohlížeč.

Pro členy iDNES Premium je nyní Střední balíček (spolu s Telly Red) na 3 měsíce zdarma; vlastní aktivace je otázkou pár kliknutí.

Co musím udělat, abych získal Telly na 60 dní zdarma?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru
  • Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci
  • Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.
  • Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód
  • Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 60 dní
  • Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi
  • Chcete pouze využít 60 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 60 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 28. února 2026.
Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.
Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).
Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.

