Hokejové play off v O2 areně. Rozdáváme vstupenky na zápas Sparta - Kladno zdarma

Základní část extraligy je minulostí a napětí stoupá na maximum. Hokejisté pražského celku, kteří obsadili sedmou příčku, se v sérii hrané na tři vítězství střetnou s desátými Rytíři. Samotná bitva, na kterou iDNES Premium rozdává lístky, vypukne v pražské O2 areně v úterý 10. března od 18:30. Hala, jež loni hlásila na vyřazovací boje pravidelně vyprodáno, navíc letos slibuje ještě propracovanější audiovizuální show.
Tradiční rivalové v boji o postup
Zatímco favorizovaní Pražané, které v základní části táhl především Filip Chlapík, hrají předkolo poprvé od sezony 2018/19, pro Kladno je postup obrovským úspěchem. Rytíři se do play off probojovali po dlouhých třinácti letech. Přestože budou Středočeši s největší pravděpodobností postrádat legendárního Jaromíra Jágra, který naznačil konec kariéry, tým je podle útočníka Antonína Melky mentálně i fyzicky nesmírně silný a odhodlaný uspět.
Na druhé straně sparťanský obránce Aaron Irving sebevědomě hlásí, že Pražané chtějí soupeři ukázat svou skutečnou sílu. Oba celky tak mají o obrovskou motivaci postaráno.
Vyrovnaná bilance slibuje drama
Letošní vzájemná bilance dává tušit vyrovnanou a velmi tvrdou sérii. Oba týmy si v základní části připsaly po dvou výhrách. Rytíři dokázali Spartu zaskočit na domácím ledě i v O2 areně shodně 5:4 po prodloužení. Pražané naopak dominovali výhrami 7:3 a naposledy před několika dny 6:3. Vyřazovací boje ale přinášejí úplně jiný hokej. Každý souboj nyní bude bolet o něco více a každá střela může rozhodnout o postupu.
Co získají členové iDNES Premium?
Předplatitelům iDNES Premium stačí kliknout na zlaté tlačítko v tomto článku. Tím získají unikátní slevový kód, který je opravňuje k zisku až dvou vstupenek do O2 areny za 0 Kč.
Do oběhu se uvolňuje celkem 500 kódů, rozdá se tedy rovných 1 000 vstupenek. Platí zde neúprosné pravidlo play off: kdo dřív přijde, ten fandí. S vyzvednutím kódu a rezervací míst v sektorech se proto doporučuje příliš neotálet.