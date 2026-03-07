  • Sobota 7. března 2026 Tomáš

Hokejové play off v O2 areně. Rozdáváme vstupenky na zápas Sparta - Kladno zdarma

Nejdůležitější část hokejové sezony odstartovala. Vyřazovací boje slibují elektrizující atmosféru a tradiční rivalitu. Pražská Sparta vyzve v předkole play off po třinácti letech probuzené Kladno. Členové iDNES Premium mohou být u tohoto třaskavého derby v O2 areně zcela zdarma. K dispozici jsou stovky vstupenek na úterní druhý zápas série.
HC Sparta Praha v hokejovém playoff 2026

HC Sparta Praha v hokejovém playoff 2026 | foto: hcsparta.cz

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Střídající domácí brankář...
Klub HC Sparta Praha v O2 areně
Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Jakub Kovář, brankář Sparty.
Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Fanoušci Sparty.
Základní část extraligy je minulostí a napětí stoupá na maximum. Hokejisté pražského celku, kteří obsadili sedmou příčku, se v sérii hrané na tři vítězství střetnou s desátými Rytíři. Samotná bitva, na kterou iDNES Premium rozdává lístky, vypukne v pražské O2 areně v úterý 10. března od 18:30. Hala, jež loni hlásila na vyřazovací boje pravidelně vyprodáno, navíc letos slibuje ještě propracovanější audiovizuální show.

Klub HC Sparta Praha v O2 areně
Klub HC Sparta Praha v O2 areně

Tradiční rivalové v boji o postup

Zatímco favorizovaní Pražané, které v základní části táhl především Filip Chlapík, hrají předkolo poprvé od sezony 2018/19, pro Kladno je postup obrovským úspěchem. Rytíři se do play off probojovali po dlouhých třinácti letech. Přestože budou Středočeši s největší pravděpodobností postrádat legendárního Jaromíra Jágra, který naznačil konec kariéry, tým je podle útočníka Antonína Melky mentálně i fyzicky nesmírně silný a odhodlaný uspět.

Na druhé straně sparťanský obránce Aaron Irving sebevědomě hlásí, že Pražané chtějí soupeři ukázat svou skutečnou sílu. Oba celky tak mají o obrovskou motivaci postaráno.

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Tristen Robins z Kladna...

Vyrovnaná bilance slibuje drama

Letošní vzájemná bilance dává tušit vyrovnanou a velmi tvrdou sérii. Oba týmy si v základní části připsaly po dvou výhrách. Rytíři dokázali Spartu zaskočit na domácím ledě i v O2 areně shodně 5:4 po prodloužení. Pražané naopak dominovali výhrami 7:3 a naposledy před několika dny 6:3. Vyřazovací boje ale přinášejí úplně jiný hokej. Každý souboj nyní bude bolet o něco více a každá střela může rozhodnout o postupu.

Co získají členové iDNES Premium?

Předplatitelům iDNES Premium stačí kliknout na zlaté tlačítko v tomto článku. Tím získají unikátní slevový kód, který je opravňuje k zisku až dvou vstupenek do O2 areny za 0 Kč.

Do oběhu se uvolňuje celkem 500 kódů, rozdá se tedy rovných 1 000 vstupenek. Platí zde neúprosné pravidlo play off: kdo dřív přijde, ten fandí. S vyzvednutím kódu a rezervací míst v sektorech se proto doporučuje příliš neotálet.

