Soutěž o vstupenky na první play off utkání v O2 areně mezi Spartou a Kladnem

Nejdůležitější část hokejové sezony odstartovala. Vyřazovací boje slibují elektrizující atmosféru a tradiční rivalitu. Pražská Sparta vyzve v předkole play off po třinácti letech probuzené Kladno. Členové iDNES Premium nyní mohou soutěžit o lístky na první třaskavé utkání, které se odehraje v pražské O2 areně už v pondělí 9. března.

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Tristen Robins z Kladna (vpravo) v souboji s Nino Tomovem.

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Střídající domácí brankář
Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Jakub Kovář, brankář Sparty.
Hokejisté pražského celku, kteří obsadili sedmou příčku, se v sérii hrané na tři vítězství střetnou s desátými Rytíři. Úvodní bitva vypukne v pražské O2 areně v pondělí 9. března od 18:00 a slibuje tvrdou podívanou. Hala, jež loni hlásila na vyřazovací boje pravidelně vyprodáno, navíc letos nabídne ještě propracovanější audiovizuální show.

Zatímco favorizovaní Pražané, které v základní části táhl především Filip Chlapík, hrají předkolo poprvé od sezony 2018/19, pro Kladno je postup obrovským úspěchem. Rytíři se do play off probojovali po dlouhých třinácti letech. Přestože budou Středočeši s největší pravděpodobností postrádat legendárního Jaromíra Jágra, tým je podle hráčů mentálně i fyzicky nesmírně silný a odhodlaný uspět.

Letošní vzájemná bilance dává tušit vyrovnanou sérii, jelikož si oba týmy v základní části připsaly po dvou výhrách. Vyřazovací boje ale přinášejí úplně jiný hokej. Každý souboj nyní bude bolet o něco více a každá chyba může znamenat konec nadějí na postup.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členem iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získáte dvě vstupenky na první utkání předkola play off mezi HC Sparta Praha a Rytíři Kladno (pondělí 9. března od 18:30 v O2 areně).

V této soutěži budou vylosováni dva výherci, z nichž každý obdrží po dvou vstupenkách.

