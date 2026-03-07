Soutěž o vstupenky na první play off utkání v O2 areně mezi Spartou a Kladnem

Hokejisté pražského celku, kteří obsadili sedmou příčku, se v sérii hrané na tři vítězství střetnou s desátými Rytíři. Úvodní bitva vypukne v pražské O2 areně v pondělí 9. března od 18:00 a slibuje tvrdou podívanou. Hala, jež loni hlásila na vyřazovací boje pravidelně vyprodáno, navíc letos nabídne ještě propracovanější audiovizuální show.
Zatímco favorizovaní Pražané, které v základní části táhl především Filip Chlapík, hrají předkolo poprvé od sezony 2018/19, pro Kladno je postup obrovským úspěchem. Rytíři se do play off probojovali po dlouhých třinácti letech. Přestože budou Středočeši s největší pravděpodobností postrádat legendárního Jaromíra Jágra, tým je podle hráčů mentálně i fyzicky nesmírně silný a odhodlaný uspět.
Letošní vzájemná bilance dává tušit vyrovnanou sérii, jelikož si oba týmy v základní části připsaly po dvou výhrách. Vyřazovací boje ale přinášejí úplně jiný hokej. Každý souboj nyní bude bolet o něco více a každá chyba může znamenat konec nadějí na postup.
