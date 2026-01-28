Fanděte Spartě v O2 areně zdarma. Rozdáváme vstupenky na nedělní duel s Motorem

Zápas se hraje v neděli 1. února v pražské O2 areně a slibuje napínavou podívanou. Domácí tým má totiž jasný cíl – odlepit se od středu tabulky a zamířit zpět na špici.
Nová kanadská hvězda v akci
Sparta má za sebou vydařený večer v rámci tradiční akce Sparta vzdává hold, kdy na domácím ledě přestřílela Olomouc vysoko 6:3. Sparťané tak ukázali, že se touží dostat ze současného sedmého místa tabulky zpět do popředí extraligy. Proti Českým Budějovicím proto neberou nic jiného než výhru za tři body.
Diváci se mohou těšit i na novou tvář v dresu Pražanů. V minulém kole zazářila čerstvá kanadská posila, útočník Devin Shore. Ten se proti Olomouci blýskl hned dvěma góly a sahal dokonce po hattricku. Zda si střeleckou formu přenesl i do nedělního souboje s Motorem, můžete sledovat na vlastní oči přímo z tribuny.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte kód na nákup dvou vstupenek do O2 areny za 0 Kč.
Pozor, neváhejte! Počet kódů je omezený a nabídka platí pouze pro prvních 500 zájemců (“kdo dřív přijde, ten dřív mele“). Doporučujeme proto s vyzvednutím kódu a rezervací míst neotálet.