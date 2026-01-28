  • Středa 28. ledna 2026 Otýlie

Fanděte Spartě v O2 areně zdarma. Rozdáváme vstupenky na nedělní duel s Motorem

Máte na tuto neděli plány? Pokud ne, zveme vás na špičkový hokej. HC Sparta Praha přivítá na svém ledě Banes Motor České Budějovice a členové iDNES Premium mohou být u toho zcela zdarma. Pro naše předplatitele máme připraveny vstupenky na tento atraktivní duel.

Českobudějovický Pavel Pýcha se snaží přejít přes Tomáše Dvořáka ze Sparty.

Českobudějovický Pavel Pýcha se snaží přejít přes Tomáše Dvořáka ze Sparty.

Vhazování v utkání České Budějovice Sparta,
Lukáš Bednář z Českých Budějovic v zápase se Spartou.
Českobudějovickému brankáři Marku Čiliakovi cloní Roman Horák ze Sparty,...
NEŠŤASTNÝ GÓL. Brankář Českých Budějovic Jakub Kovář inkasuje po střele
Zápas se hraje v neděli 1. února v pražské O2 areně a slibuje napínavou podívanou. Domácí tým má totiž jasný cíl – odlepit se od středu tabulky a zamířit zpět na špici.

Nová kanadská hvězda v akci

Sparta má za sebou vydařený večer v rámci tradiční akce Sparta vzdává hold, kdy na domácím ledě přestřílela Olomouc vysoko 6:3. Sparťané tak ukázali, že se touží dostat ze současného sedmého místa tabulky zpět do popředí extraligy. Proti Českým Budějovicím proto neberou nic jiného než výhru za tři body.

Diváci se mohou těšit i na novou tvář v dresu Pražanů. V minulém kole zazářila čerstvá kanadská posila, útočník Devin Shore. Ten se proti Olomouci blýskl hned dvěma góly a sahal dokonce po hattricku. Zda si střeleckou formu přenesl i do nedělního souboje s Motorem, můžete sledovat na vlastní oči přímo z tribuny.

Devin Shore ze Sparty.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte kód na nákup dvou vstupenek do O2 areny za 0 Kč.

Pozor, neváhejte! Počet kódů je omezený a nabídka platí pouze pro prvních 500 zájemců (“kdo dřív přijde, ten dřív mele“). Doporučujeme proto s vyzvednutím kódu a rezervací míst neotálet.

Jak získat vstupenky zdarma?

  • Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. Ten si zkopírujte.
  • Dalším zlatým tlačítkem pokračujte na prodej vstupenek
  • Zde si vyberte dvě vstupenky z hlediště. Pozor, nabídka neplatí na VIP vstupenky v sektoru 101.
  • Jakmile budete mít vstupenky v košíku, jděte do něj a klikněte Nastavit slevu
  • Tam vložte zkopírovaný slevový kód a dejte Ověřit. Cena vstupenek se změní na 0 Kč.
  • Vyplňte dále způsob vyzvednutí, potvrďte podmínky a dejte Potvrdit

