Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky iDNES Premium

Úvodní zápas play off začíná ve čtvrtek 12. března v 18:45 na AFAS Stadium. Pražané si účast vybojovali výbornými podzimními výkony, zatímco domácí Alkmaar, aktuálně šestý tým nizozemské Eredivisie, musel projít přes úvodní předkolo.
Oba celky navíc touží po nápravě víkendových ligových nezdarů. Sparta se potřebuje oklepat z prohry v derby se Slavií, domácí tým zase podlehl suverénnímu Eindhovenu. Trenér Brian Priske varuje před silnou kombinací nizozemských mladíků, mezi kterými nechybí ani český reprezentační záložník Matěj Šín. Odveta na pražské Letné proběhne hned příští týden.
Fotbal i formule 1 na 60 dní zdarma
Předplatitelé iDNES Premium nemusí za sledování tohoto klíčového duelu platit. Nyní mají exkluzivní možnost aktivovat si službu internetové televize Pecka.TV s balíčkem Plná palba na 60 dní zcela zdarma (hodnota voucheru je 598 Kč). Stanice Nova Sport 5, která zápas Alkmaar – Sparta vysílá, je jeho součástí a zároveň nabízí i kompletní přenosy z probíhající sezony formule 1.
Balíček celkově obsahuje 170 kanálů a umožňuje flexibilní sledování v perfektní HD kvalitě na šesti zařízeních současně. Samozřejmostí je možnost přetáčet reklamy, sedmidenní archiv pro zpětné zhlédnutí zápasů i videotéka s více než pěti tisíci tituly.