  • Čtvrtek 12. března 2026 Řehoř

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky iDNES Premium

Autor:
Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká náročný duel na půdě nizozemského Alkmaaru. Předplatitelé iDNES Premium mohou zápas sledovat zcela zdarma díky balíčku internetové televize Pecka.TV.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...
Sparťanský útočník Lukáš Haraslín během duelu prpto Hradci Králové
Brankáři Sparty na tréninku před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Peter...
Irský útočník Troy Parrott v barvách nizozemského Alkmaaru.
9 fotografií

Úvodní zápas play off začíná ve čtvrtek 12. března v 18:45 na AFAS Stadium. Pražané si účast vybojovali výbornými podzimními výkony, zatímco domácí Alkmaar, aktuálně šestý tým nizozemské Eredivisie, musel projít přes úvodní předkolo.

Oba celky navíc touží po nápravě víkendových ligových nezdarů. Sparta se potřebuje oklepat z prohry v derby se Slavií, domácí tým zase podlehl suverénnímu Eindhovenu. Trenér Brian Priske varuje před silnou kombinací nizozemských mladíků, mezi kterými nechybí ani český reprezentační záložník Matěj Šín. Odveta na pražské Letné proběhne hned příští týden.

Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.

Fotbal i formule 1 na 60 dní zdarma

Předplatitelé iDNES Premium nemusí za sledování tohoto klíčového duelu platit. Nyní mají exkluzivní možnost aktivovat si službu internetové televize Pecka.TV s balíčkem Plná palba na 60 dní zcela zdarma (hodnota voucheru je 598 Kč). Stanice Nova Sport 5, která zápas Alkmaar – Sparta vysílá, je jeho součástí a zároveň nabízí i kompletní přenosy z probíhající sezony formule 1.

Závody formule 1 na Pecka.TV

Balíček celkově obsahuje 170 kanálů a umožňuje flexibilní sledování v perfektní HD kvalitě na šesti zařízeních současně. Samozřejmostí je možnost přetáčet reklamy, sedmidenní archiv pro zpětné zhlédnutí zápasů i videotéka s více než pěti tisíci tituly.

Jak získám přístup k televizi Pecka.TV na 2 měsíce zdarma?

  • Klikněte na zlaté tlačítko, čímž se dostanete k unikátnímu kódu
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na uplatnění voucheru
  • Zde vložte svůj unikátní kód a dejte Použít voucher
  • Zadejte e-mail a heslo (bude sloužit jako váš nový účet v Pecka.TV)
  • Odsouhlaste podmínky PeckaTV, poté budete přesměrováni na platební bránu k ověření platební karty (dojde ke stržení ověřovací platby ve výši 1 Kč)
  • Po 60 dnech dojde k automatickému obnovení balíčku Plná palba s Formulí 1 za 299 Kč/měsíčně. Službu lze ale kdykoli zrušit.
  • Do služby se můžete přihlásit na stránce pecka.tv/ucet, sledovat můžete na počítači, mobilu i na klasické TV.

Platnost kódů je do 30. 6. 2026.
Nabídka platí pouze pro nové účty na Pecka.TV.
Výhodu poskytuje LCTV s.r.o./Pecka.TV.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Vyhrajte 65palcovou televizi Hisense. Špičkový Mini-LED obraz do vašeho obýváku

Televize Hisense řady U7Q

Ponořte se do světa dokonale živých barev, plynulého obrazu a prostorového zvuku. Pro členy iDNES Premium jsme...

O přátelství až za hrob. Audiokniha Modlitba za Owena Meanyho s 40% slevou

Modlitba za Owena Meanyho

Působivý román Johna Irvinga odehrávající se v padesátých a šedesátých letech minulého století vypráví o přátelství,...

Legendární hrabě Drákula lační po krvi v e-knize. Získejte ji zdarma

Drákula

Postava upírského hraběte Drákuly se v popkulturním světě nepochybně stala naprosto kultovní. Román Brama Stokera,...

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky iDNES Premium

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.