200 vstupenek zdarma na výstavu NASA Space Mission v Brně. Vyzvedněte si je

Do 1. září bude a brněnském výstavišti v pavilonu C otevřena výstava mapující lety do vesmíru Space Mission. Výstava mapuje cestu lidstva do kosmu, současné i budoucí mise, a poprvé v České republice prezentuje zcela nové exponáty zapůjčené přímo z NASA.

Na interaktivní výstavě zažijete lety do vesmíru od prvních pokusů, přes dobytí Měsíce až po plány na kolonizaci Marsu. Prohlédnete si interiér raketoplánu Columbia, projdete se po orbitální stanici a společně s astronauty přistanete na Měsíci.

Zvláštní prostor je věnován současným a budoucím misím, především návratu lidstva na Měsíc a přípravě meziplanetárních letů, ale také pohledům do daleké minulosti až ke vzniku galaxií, které umožňuje James Webb teleskop.

Věci z archivů NASA

Prohlédnout si můžete originální artefakty z NASA jako jsou skafandry, motory raket, kosmické lodě, prototypy lunárních vozidel nebo obrovské průchozí modely raketoplánu a orbitální stanice. To vše je pak doplněno projekcemi a virtuální realitou, která návštěvníky dostane přímo na kosmické lodě nebo dokonce do vesmíru. Nebude chybět zábavný zvukový průvodce a speciální dětská stezka plná úkolů pro malé návštěvníky.

