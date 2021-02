Ubytujte se nyní. Respirační lázeňská péče ve Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech

Karlovarský lázeňský komplex Spa Resort Sanssouci je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexní lázeňské péče v České republice a je klasifikován jako nestátní zdravotnické zařízení. Díky odbornému a kvalifikovanému týmu lékařů nabízí respirační terapii za podpory hyperbarické komory, což je zcela unikátní zařízení pouze v hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci.

Hyperbarická komora umožňuje efektivně nasytit krev kyslíkem, což vede k rychlé rekonvalescenci (eliminuje chronickou únavu, zvyšuje imunitu, zabraňuje nebezpečí infarktu, normalizuje arteriání tlak, zvyšuje množství kmenových buněk atd.).



Pomáhá po prodělaných respiračních onemocnění, včetně COVID-19

V rámci nedávné interní studie, kterou absolvovala skupina dobrovolných pocovidových účastníků, u kterých stále přetrvávaly zdravotní problémy jako dušnost, nespavost a únava, dosáhl Spa Resort Sanssosuci již po týdenní léčbě pozitivních výsledků. Zdravotní stav klientů se výrazně zlepšil a to zejména v oblasti vitální kapacity plic. Díky získaným poznatkům, tak připravili nejúčinnější terapii, která vám pomůže při rekonvalescenci a dostane vás rychle zpět do formy.

Co obsahuje balíček respirační lázeňské péče

ubytování (minimálně 6 nocí, pro větší efekt léčby doporučujeme doporučujeme 12 nocí)​



polopenze formou buffet v restauraci Melody (s možností dokoupení plné penze)



možnost porady s nutričním terapeutem​



individuální vstupní a výstupní lékařské vyšetření​



4 procedury denně dle doporučení lékaře​ včetně hodiny v hyperbarické komoře/osoba/pobyt (v případě kontraindikace - např. chronická rýma, strach z uzavřených prostor - bude poskytnuta alternativa)​



vitamínová kúra B, D a infuze Vitaminu C



denně 1,5l minerální vody Magnesia​



při ukončení pobytu čtrnáctidenní individuální rehabilitační plán​



vstup do wellness centra (bazén, sauna, whirlpool)



Co získají členové iDNES Premium?

Získáte exkluzivní 30% slevu na celý pobytový lázeňský balíček. Nemusíte se bát, lázeňské pobyty jsou povolené i při současných koronavirových opatřeních.



Navíc, pokud se rozhodnete pro pobyt do 30. června 2021, lze ještě aplikovat slevu ve formě státních voucherů a to za 4000 Kč na osobu. Jedná se také o prodloužení této možnosti do konce roku.

Slevu poskytuje Spa Resort Sanssouci.

Jak získáte balíček respirační lázeňská péče se slevou Klikněte na zlaté tlačítko, abyste si vygenerovali slevový kód



Zkopírujte si slevový kód a pokračujte na rezervaci termínu



Klikněte na REZERVOVAT



Do políčka ZADEJTE PROMO KÓD zkopírujte slevový kód a klikněte na šipku



Tím je kód aktivován, slevu uvidíte u RLP Respirační lázeňská péče



, slevu uvidíte u RLP Respirační lázeňská péče Vyberte termín (pozor, minimum 6 nocí), počet pokojů a osob a u Respirační lázeňské péče klikněte na Rezervovat



V tabulce Extra služby navíc nezapomeňte vybrat „Chci využít státní voucher z programu COVID-Lázně“ , díky čemuž získáte ještě o 4000 Kč nižší cenu



Pak již můžete rezervaci potvrdit

Sleva platí na termíny do 31. 12. 2021