Na fotbal zadarmo. Získejte vstupenky na zápasy Sparty, nebo Slavie

Sparta i Slavia hlásí nevídaný zájem fanoušků o vstupenky. Příznivci obou klubů rychle vykoupili veškeré dostupné celosezónní permanentky (Sparta 9 tisíc, Slavia 11 tisíc), Očekává se, že stadiony na Letné i v Edenu budou často hlásit vyprodáno. Díky členství v iDNES Premium však nemusíte stát u fronty na lístky.

Na které zápasy můžete vyrazit zdarma tentokrát?

Slavia - Hradec Králové (sobota 22. 7. od 18h)



Sparta - Sigma Olomouc (neděle 23. 7. od 18h)

Slavia si po třech titulech v řadě dala dvouletou pauzu, ale teď si moc chce vzít mistrovský pohár zpět. Přivedla útočníka Mojmíra Chytila z Olomouce, norský talent Conrada Wallema a stopera Sheriffa Sinyana z norského Molde.

V klubu naopak skončil Peter Olayinka i David Jurásek. Není však pochyb o tom, že Slavia bude opět nebezpečná. Příprava v Rakousku se povedla - slávisté zdolali polského mistra Raków Čenstochová, izraelského šampiona Maccabi Haifa i anglický Queens Park Rangers. Odstartují vítězně také ligu?

Sparta, která po devíti letech získala titul, půjde do nové sezony nejspíš bez výrazné posily. Na hostování s opcí dorazil srbský rychlík Veljko Birmančevič. Přišel teprve sedmnáctiletý Vojtěch Hranoš z Opavy a jednadvacetiletý brankář Jakub Surovčík z Jablonce. Dobrou zpávou je setrvání kapitána Ladislava Krejčího či návrat Jakuba Peška.

„Máme stále velké ambice, zkusíme se dostat do Ligy mistrů. Plzeň to loni dokázala, takže vidíme, že to jde. Ale bude to chtít spoustu tvrdé práce a zase i trochu štěstí,“ řekl v rozhovoru pro iDNES Premium trenér Brian Priske.

Co získají členové iDNES Premium?

Pět výherců získá po dvou vstupenkách na zápas Slavia - Hradec Králové, dalších pět půjde s doprovodem na duel Slavia - Sigma Olomouc. Stačí jen odpovědět na otázku, vybrat si zápas, na který chcete vyrazit, a doufat, že budete vylosováni.

Soutěž se koná ve spolupráci s kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha, které vstupenky do soutěže věnovaly.