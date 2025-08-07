Sparta - Sigma Olomouc. Vstupenky zdarma na ligový zápas na Letnou

Sparťané naposledy v lize porazili 3:1 Pardubice, když se trefili Albion Rrahmani, Lukáš Haraslín a Magnus Kofod Andersen. Pro dánského záložníka šlo o první gól ve sparťanském dresu. Kdy přidá další? Třeba hned v neděli.
Sparta přivítá na Letné dosud neporaženou Sigmu Olomouc. Nejprve tým kouče Tomáše Janotky přehrál 2:1 Slovácko, poté remizoval 1:1 s Duklou a nakonec porazil i díky střídající posile Tijanimu Slovan Liberec 2:1. Tentokrát má v plánu potrápit Spartu. A vy můžete být u toho.
Co získají členové iDNES Premium?
Pouze jediný soutěžící vyhraje dvě vstupenky na zápas fotbalové Sparty se Sigmou Olomouc, který se hraje v neděli 10. srpna od 20:00 na pražské Letné. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde: Odkaz
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha.
Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.
Změna programu vyhrazena.