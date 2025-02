Sparta - České Budějovice. Získejte vstupenky zdarma na fotbalový zápas na Letné

V ligové tabulce jsou fotbalisté Sparty nyní třetí, tři body od druhé Viktorie Plzeň. Na jaře zatím neztratili ani bod a nedostali ani gól. Nejprve porazili 2:0 Slovácko a poté 3:0 Pardubice. Výtečně do týmu zapadl navrátilec z dánského Midtjyllandu Jan Kuchta – dva zápasy, dva góly.

Teď musí sparťané potvrdit formu proti Českým Budějovicím, poslednímu týmu tabulky. Jihočeši posbírali dosud pouhé čtyři body, ovšem před pár dny přivítali zvučnou posilu.

Českou nejvyšší soutěž poprvé okusí slovenský reprezentant Peter Pekarík, jenž odehrál všechny tři zápasy Slováků na loňském Euru a má 185 startů v německé bundeslize.



Jak se mu povede na Letné?

