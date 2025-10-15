  • Středa 15. října 2025 Tereza

Sparta - Vítkovice. Vstupenky zdarma na extraligový zápas v O2 areně

Autor:
Hokejisté Sparty odehrají ve středu 22. října extraligový zápas proti Vítkovicím. Utkání začne v pražské O2 areně v 18:30. A vy můžete být u toho! Navíc zdarma! Nabízíme hned čtyři vstupenky. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Devin Shore vpravo slaví gól, vlevo Filip Chlapík

Devin Shore vpravo slaví gól, vlevo Filip Chlapík | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jaroslav Nedvěd a Karel Mlejnek
Zklamaní sparťané po domácí porážce s Libercem.
Hráči Sparty se radují z gólu v utkání s Libercem.
Chomutov, 4.9. 2025, Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo hokejové Ligy...
6 fotografií

Sparťané mají nabitý program. V úterý porazili v Lize mistrů 4:0 francouzský Grenoble a nyní je čekají tři domácí zápasy v extralize: v neděli přivítají Kometu Brno, v úterý Třinec a hned o den později Vítkovice.

Připíše si nový trenér Jaroslav Nedvěd další vítězství?

A poskočí jeho parta z 10. místa na pozice s jistotou play off?

Nebude to žádný med. Vítkovice jsou šesté a táhnou šňůru tří výher v řadě. Naposledy zdolaly Karlovy Vary 3:0.

Co získají členové iDNES Premium?

Dva soutěžící získají po dvou vstupenkách na utkání hokejové extraligy Sparta – Vítkovice, které se hraje ve středu 22. října od 18:30 v pražské O2 areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnovala HC Sparta Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Velká romantika v Krkonoších. Vyhrajte pobyt pro dva ve Svatém Vavřinci

Toužíte po nezapomenutelném romantickém zážitku? Nechte se zlákat pohádkovou atmosférou Krkonoš a užijte si romantický...

Sparta - Třinec. Šlágr extraligy v O2 areně! Získejte vstupenky zdarma

Hokejisté Sparty odehrají v úterý 21. října od 18:30 zápas proti odvěkým rivalům z Třince. A vy můžete být u toho....

Kdo brutálně zavraždil farářku? Audiokniha Prolitá krev zdarma

Advokátka Rebecka Martinssonová se vrací ve druhém krimi románu švédské autorky Åsy Larsson nazvaném Prolitá krev....

První díl z nové série Vondrušky. Audiokniha Dědictví templářů se 40% slevou

Nejoblíbenější český autor historických detektivek Vlastimil Vondruška přišel s novou knižní sérií. Její hrdinkou je...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.