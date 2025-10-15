Sparta - Vítkovice. Vstupenky zdarma na extraligový zápas v O2 areně

Sparťané mají nabitý program. V úterý porazili v Lize mistrů 4:0 francouzský Grenoble a nyní je čekají tři domácí zápasy v extralize: v neděli přivítají Kometu Brno, v úterý Třinec a hned o den později Vítkovice.
Připíše si nový trenér Jaroslav Nedvěd další vítězství?
A poskočí jeho parta z 10. místa na pozice s jistotou play off?
Nebude to žádný med. Vítkovice jsou šesté a táhnou šňůru tří výher v řadě. Naposledy zdolaly Karlovy Vary 3:0.
Dva soutěžící získají po dvou vstupenkách na utkání hokejové extraligy Sparta – Vítkovice, které se hraje ve středu 22. října od 18:30 v pražské O2 areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Vstupenky do soutěže věnovala HC Sparta Praha.
