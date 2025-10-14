  • Úterý 14. října 2025 Agáta

Sparta - Třinec. Šlágr extraligy v O2 areně! Získejte vstupenky zdarma

Hokejisté Sparty odehrají v úterý 21. října od 18:30 zápas proti odvěkým rivalům z Třince. A vy můžete být u toho. Nabízíme hned čtyři vstupenky na zápas, který se odehraje v pražské O2 areně. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Fotogalerie4

Hráči Sparty se radují z gólu v utkání s Libercem. | foto: ČTK

Sparťané pod novým trenérem Jaroslavem Nedvědem nejprve prohráli 3:6 s Pardubicemi, načež porazili Motor České Budějovice 4:2. Po pěti extraligových porážkách v řadě tak mohli konečně slavit.

Jak si povedou dál?

Dostanou se ještě před Vánoci do top pětky?

Nyní čeká desátý tým tabulky série domácích zápasů: v Lize mistrů s Grenoblem a pak v domácí soutěži s Kometou, Třincem a Vítkovicemi. A právě na duel s třineckými Oceláři můžete vyrazit fandit zdarma.

Co získají členové iDNES Premium?

Dva soutěžící získají po dvou vstupenkách na utkání hokejové extraligy Sparta – Třinec, které se hraje v úterý 21. října od 18:30 v pražské O2 areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnovala HC Sparta Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

