Sparta - Třinec. Šlágr extraligy v O2 areně! Získejte vstupenky zdarma

Sparťané pod novým trenérem Jaroslavem Nedvědem nejprve prohráli 3:6 s Pardubicemi, načež porazili Motor České Budějovice 4:2. Po pěti extraligových porážkách v řadě tak mohli konečně slavit.
Jak si povedou dál?
Dostanou se ještě před Vánoci do top pětky?
Nyní čeká desátý tým tabulky série domácích zápasů: v Lize mistrů s Grenoblem a pak v domácí soutěži s Kometou, Třincem a Vítkovicemi. A právě na duel s třineckými Oceláři můžete vyrazit fandit zdarma.
Co získají členové iDNES Premium?
Dva soutěžící získají po dvou vstupenkách na utkání hokejové extraligy Sparta – Třinec, které se hraje v úterý 21. října od 18:30 v pražské O2 areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Vstupenky do soutěže věnovala HC Sparta Praha.
Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.
Změna programu vyhrazena.