Vstupenky na extraligu zdarma. Pojďte na zápas Sparty s Hradcem Králové

Hokejisté Sparty si na startu sezony vedou různorodě: porazili Mladou Boleslav (7:2), ale poté zaváhali v Liberci (1:3). Klíčový je však nejen zisk prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části, ale hlavně titul.
Sparťané se už v pátek střetnou s Mountfieldem Hradec Králové. Týmem, který skončil v loňské sezoně v semifinále play-off nad Pardubicemi. A právě na tento velký zápas můžete získat vstupenky zdarma.
Co získají členové iDNES Premium?
Tři soutěžící získají po dvou vstupenkách na zápas hokejové extraligy Sparta – Hradec Králové, který se hraje v úterý 30. září od 18:30 v pražské O2 areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Vstupenky do soutěže věnovala HC Sparta Praha.
Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.
Změna programu vyhrazena.