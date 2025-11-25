Sparta - Pardubice na Letné. Získejte vstupenky na fotbal zdarma

Sparťané jsou v tabulce druzí dva body za vedoucí Slavií. Ale už za pár dní může být vše jinak, liga ještě není ani v polovině.
Co čeká sparťany do konce tohoto kalendářního roku?
Ještě šest zápasů: domácí pohár Mol Cup proti Artisu Brno, dva zápasy v Konferenční lize proti rumunskému týmu Universitatea Kraiova a Aberdeenu a také hned tři utkání v české lize: doma proti Pardubicím, v Olomouci a s Libercem.
A právě na duel s Pardubicemi, až 14. týmem ligy, můžete jít zdarma.
Co získají členové iDNES Premium?
Pouze jediný soutěžící získá dvě vstupenky na zápas pražské Sparty s Pardubicemi. Hraje se v neděli 30. listopadu od 18:30 na pražské Letné. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.
Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde: Odkaz
Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha.
Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.
Změna programu vyhrazena.