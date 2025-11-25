  • Úterý 25. listopadu 2025 Kateřina

Sparta - Pardubice na Letné. Získejte vstupenky na fotbal zdarma

Fotbalová liga je navzdory mrazivému počasí v plném proudu. A vy máte jedinečnou šanci získat opět vstupenky na stadion zdarma. Tentokrát na zápas Sparty s Pardubicemi. Hraje se v neděli 30. listopadu od 18:30 na pražské Letné. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína. | foto: ČTK

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín
Sparťanský útočník Albion Rrahmani odehrává míč před Romanem Mackem z Mladé...
Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.
Liberecký křídelník Afolabi Soliu hlavičkuje v souboji se Simonem Bammensem z...
6 fotografií

Sparťané jsou v tabulce druzí dva body za vedoucí Slavií. Ale už za pár dní může být vše jinak, liga ještě není ani v polovině.

Co čeká sparťany do konce tohoto kalendářního roku?

Ještě šest zápasů: domácí pohár Mol Cup proti Artisu Brno, dva zápasy v Konferenční lize proti rumunskému týmu Universitatea Kraiova a Aberdeenu a také hned tři utkání v české lize: doma proti Pardubicím, v Olomouci a s Libercem.

A právě na duel s Pardubicemi, až 14. týmem ligy, můžete jít zdarma.

Co získají členové iDNES Premium?

Pouze jediný soutěžící získá dvě vstupenky na zápas pražské Sparty s Pardubicemi. Hraje se v neděli 30. listopadu od 18:30 na pražské Letné. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Ale pozor, získat vstupenky mohou jen ti, kteří mají nainstalovanou mobilní aplikaci Sparta. Vstupenky vám zašleme do aplikace a poté je nutné si je v ní do 48 hodin stáhnout, resp. převést. Pokud se tak nestane, vstupenky budou nedostupné a výhra propadá.

Návod, jak si aplikaci stáhnout, naleznete zde: Odkaz

Vstupenky do soutěže věnoval klub AC Sparta Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

