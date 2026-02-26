  • Čtvrtek 26. února 2026 Dorota

Derby se blíží! Vstupenky zdarma na souboj Slavie proti Spartě v Edenu

Slavia versus Sparta. První derby pražských „S“ roku 2026 je tady. Výkop? V neděli 8. března od 18:30 v pražském Edenu. Zápas bude vyprodaný, ale vy máte jedinečnou šanci se na stadion přeci jen dostat. Nabízíme vám vstupenky zdarma. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani po neproměněné šanci v derby proti Slavii

Sparťanský útočník Albion Rrahmani po neproměněné šanci v derby proti Slavii | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje z gólu v derby proti Spartě.
Slávistický útočník Tomáš Chorý během derby proti Spartě
Slávistický obránce Tomáš Vlček inkasuje v derby proti Spartě červenou kartu.
Slávistický obránce Tomáš Vlček vidí žlutou kartu v derby proti Spartě.
Fotbalisté Slavie vedou ligu o sedm bodů před Spartou. Výhra v derby by je už pořádně přiblížila dalšímu titulu a tím pádem i přímému postupu do Ligy mistrů. Jenže sparťané se nehodlají tak snadno vzdát.

Oba pražské celky na jaře ještě neprohráli. Pět zápasů: čtyři výhry a remíza. Slávisté remizovali s Pardubicemi (1:1), sparťané s Viktorií Plzeň (0:0). Kdo uspěje v derby? To poslední – loni v říjnu – skončilo 1:1. Góly dával Václav Kušej a Albion Rrahmani.

Jen jediný soutěžící získá po dvou vstupenkách na derby pražských „S“, které se hraje v neděli 8. března od 18:30 v pražském Edenu čili Fortuna Areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha.

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
