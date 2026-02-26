Derby se blíží! Vstupenky zdarma na souboj Slavie proti Spartě v Edenu

Fotbalisté Slavie vedou ligu o sedm bodů před Spartou. Výhra v derby by je už pořádně přiblížila dalšímu titulu a tím pádem i přímému postupu do Ligy mistrů. Jenže sparťané se nehodlají tak snadno vzdát.
Oba pražské celky na jaře ještě neprohráli. Pět zápasů: čtyři výhry a remíza. Slávisté remizovali s Pardubicemi (1:1), sparťané s Viktorií Plzeň (0:0). Kdo uspěje v derby? To poslední – loni v říjnu – skončilo 1:1. Góly dával Václav Kušej a Albion Rrahmani.
