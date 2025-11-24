Slavia - Slovácko. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou ligu do Edenu

Slávisté vedou tabulku české nejvyšší soutěže o dva body před Spartou. Naposledy ve vršovickém derby porazili Bohemians 3:1, když se trefili Tomáš Chorý, Lukáš Provod a vlastní gól přidal Nelson Okeke.
Teď je čeká Slovácko, které pod novým trenérem Romanem Skuhravým konečně vyhrálo. V lize poprvé od srpna, kdy porazilo Teplice 2:1. Teď doma zdolalo Zlín 2:0, odpoutalo se z posledního místa tabulky a těší se na úřadující mistry ze Slavie.
Po souboji se Slováckem mají slávisté na programu ještě tři zápasy tohoto roku: 5. prosince v Teplicích, o čtyři dny později v Londýně v Lize mistrů proti Tottenhamu a nakonec 13. prosince doma v Edenu proti Jablonci.
