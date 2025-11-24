  • Pondělí 24. listopadu 2025 Emílie

Slavia - Slovácko. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou ligu do Edenu

Autor:
Fotbalisté Slavie vyhlížejí další domácí zápas. Už v sobotu 29. listopadu se utkají v pražském Edenu se Slováckem. A vy můžete získat vstupenky zdarma a vyrazit fandit přímo na stadion. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.

Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček. | foto: ČTK

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.
Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.
Zlínský Tomáš Hellebrand hlavičkuje přes Daniela Tetoura ze Slovácka
9 fotografií

Slávisté vedou tabulku české nejvyšší soutěže o dva body před Spartou. Naposledy ve vršovickém derby porazili Bohemians 3:1, když se trefili Tomáš Chorý, Lukáš Provod a vlastní gól přidal Nelson Okeke.

Teď je čeká Slovácko, které pod novým trenérem Romanem Skuhravým konečně vyhrálo. V lize poprvé od srpna, kdy porazilo Teplice 2:1. Teď doma zdolalo Zlín 2:0, odpoutalo se z posledního místa tabulky a těší se na úřadující mistry ze Slavie.

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

Po souboji se Slováckem mají slávisté na programu ještě tři zápasy tohoto roku: 5. prosince v Teplicích, o čtyři dny později v Londýně v Lize mistrů proti Tottenhamu a nakonec 13. prosince doma v Edenu proti Jablonci.

Co získají členové iDNES Premium?

Jeden soutěžících získá po dvou vstupenkách na zápas Slavie proti Slovácku, který se hraje v sobotu 29. listopadu od 18:00 v pražském Edenu čili Fortuna Areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Odpovědi na malé i velké otázky. Dětská e-kniha Vysvětlovánky zdarma

Vysvětlovánky

Vysvětlovánky od finské spisovatelky Kreetty Onkeli pomůžou školou povinným dětem najít odpovědi na spoustu otázek,...

Fotbal, americké ligy nebo tenis. Získejte dva měsíce sportu zdarma

Sport na internetové televizi Telly

Předplatitelé iDNES Premium získají na dva měsíce zdarma Střední balíček internetové televize Telly, který obsahuje...

Na stopě tajemství skrytých ve starých mapách. E-kniha Kartografové zdarma

Kartografové

Hrdinkou sci-fi románu Kartografové od Peng Shepherd je vášnivá milovnice map. Jedna z nich, kterou nalezne v tajné...

Sledujte dohrávku zápasu Sparty v Konferenční lize zdarma díky iDNES Premium

Sparťanský obránce Angelo Preciado v pohárovém utkání v Aktobe, názorně je...

V pátek 24. října čeká fotbalisty Sparty dohrávka důležitého duelu Konferenční ligy na hřišti Rijeky. Zápas startuje v...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.