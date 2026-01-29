Liga je zpět! Vstupenky do Edenu na zápas Slavia - Mladá Boleslav

  • Čtvrtek 29. ledna 2026 Zdislava

Zimní pauza je u konce. Fotbalisté Slavie narazí v prvním domácím utkání jara na Mladou Boleslav. A vy máte šanci získat na zápas vstupenky zdarma. Hraje se v pražském Edenu v sobotu 7. února od 18:00. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se trefil Robert Lewandowski. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hráči Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v duelu s Pafosem.
Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v utkání s Pafosem.
Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...
5 fotografií

V Lize mistrů slávisté dál pokračovat nebudou. Rozloučili se mrzutou porážkou 1:4 proti Pafosu. Skončili tak s třemi remízami proti Bodö/Glimt, Atalantě Bergamo a Bilbau a bez jediného vítězství.

V české lize, kterou vedou o 5 bodů před Spartou, se však od nich čekají hlavně výhry. Na úvod jedou do Pardubic, poté doma hostí Mladou Boleslav, až 13. tým tabulky. Stadion v Edenu se rychle plní, vy ale máte šanci být u toho.

Co získají členové iDNES Premium?

Jen jediný soutěžící získá po dvou vstupenkách na zápas Slavie s Mladou Boleslaví, který se hraje v sobotu 7. února od 18:00 v pražském Edenu čili Fortuna Areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

