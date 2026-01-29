Liga je zpět! Vstupenky do Edenu na zápas Slavia - Mladá Boleslav

V Lize mistrů slávisté dál pokračovat nebudou. Rozloučili se mrzutou porážkou 1:4 proti Pafosu. Skončili tak s třemi remízami proti Bodö/Glimt, Atalantě Bergamo a Bilbau a bez jediného vítězství.
V české lize, kterou vedou o 5 bodů před Spartou, se však od nich čekají hlavně výhry. Na úvod jedou do Pardubic, poté doma hostí Mladou Boleslav, až 13. tým tabulky. Stadion v Edenu se rychle plní, vy ale máte šanci být u toho.
