Slavia - Baník Ostrava. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou ligu do Edenu

Slávisté mají za sebou utkání Ligy mistrů na půdě italské Atalanty Bergamo, v němž získali bod za remízu 0:0. Nyní je čekají další dva zápasy venku: v neděli liga v Olomouci a o tři dny později Mol Cup ve Zlíně.
První listopadový víkend se opět vrátí domů do Edenu, kde přivítají ostravský Baník. Ten se v této sezoně trápí, v tabulce je s 10 body až na 12. místě, a tak tým převzal místo Pavla Hapala nový kouč Tomáš Galásek.
Slavia má bodů 26, z 2. místa ztrácí na vedoucí Spartu jen bod. Proti Baníku se navíc pokusí dobře naladit na následující velký souboj v Lize mistrů – 4. listopadu přivítá Arsenal Londýn.
Co získají členové iDNES Premium?
Jen jeden soutěžících získá po dvou vstupenkách na zápas Slavie s Baníkem Ostrava, který se hraje v sobotu 1. listopadu od 18:00 v pražském Edenu čili Fortuna Areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha.
Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.
Změna programu vyhrazena.