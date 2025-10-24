  • Pátek 24. října 2025 Nina

Slavia - Baník Ostrava. Vyhrajte vstupenky na fotbalovou ligu do Edenu

Fotbalisté Slavie odehrají v sobotu 1. listopadu domácí zápas proti Baníku Ostrava. Hraje se v pražském Edenu od 18:00. A vy můžete být u toho. Nabízíme vám vstupenky zdarma. Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) a Eneo Bitri z Baníku Ostrava | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávisté mají za sebou utkání Ligy mistrů na půdě italské Atalanty Bergamo, v němž získali bod za remízu 0:0. Nyní je čekají další dva zápasy venku: v neděli liga v Olomouci a o tři dny později Mol Cup ve Zlíně.

První listopadový víkend se opět vrátí domů do Edenu, kde přivítají ostravský Baník. Ten se v této sezoně trápí, v tabulce je s 10 body až na 12. místě, a tak tým převzal místo Pavla Hapala nový kouč Tomáš Galásek.

Slavia má bodů 26, z 2. místa ztrácí na vedoucí Spartu jen bod. Proti Baníku se navíc pokusí dobře naladit na následující velký souboj v Lize mistrů – 4. listopadu přivítá Arsenal Londýn.

Co získají členové iDNES Premium?

Jen jeden soutěžících získá po dvou vstupenkách na zápas Slavie s Baníkem Ostrava, který se hraje v sobotu 1. listopadu od 18:00 v pražském Edenu čili Fortuna Areně. Stačí jen odpovědět správně na otázku a dostanete se do slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha.

Soutěž je pouze pro roční stávající a nové předplatitele iDNES Premium.

Změna programu vyhrazena.

