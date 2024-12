Vánoční svátky na Spartě. Vstupenky na zápas proti Třinci, Varům a Českým Budějovicím

Špičkový hokej, bohatý doprovodný program i slavnostní atmosféra. Takový bude vrchol roku 2024 na Spartě. Naposledy tým kouče Pavla Grosse ztratil body proti Kometě Brno. Hattrick obránce Aarona Irvinga nestačil a Pražané kousali porážku 3:4.

„Je to frustrující, když hrajeme slušný zápas. Normálně by to byl super výsledek a tři branky by stačily. Proti Kometě to ale dostačující nebylo, musíme se poučit,“ pravil po svém prvním hattricku v extralize Irving.

Šanci budou mít sparťané už v úterý, kdy je čeká odveta čtvrtfinále play off Ligy mistrů na ledě Växjö. V prvním zápase doma prohráli 1:2.

A poté se vrátí do extraligového kolotoče. Na programu mají pětici utkání včetně tří domácích.

Sparta – Třinec (20. 12. od 18:30)



Sparta – Karlovy Vary (26. 12. od 16:00)



Sparta – České Budějovice (30. 12. od 18:30)

