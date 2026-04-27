Nejlepší chodci míří do Poděbrad. Vyhrajte startovné a sportovní balíček

Poděbrady patří mezi nejtradičnější místa světové chůze. A to hlavně díky rychlé trati, výjimečné atmosféře a špičkové konkurenci účasti elitních chodců Evropy.
Návštěvníky láká i doprovodný program – fan zóna a veřejný běh Poděbrady running na 5 km, který se koná tentýž den jako chodecký mítink.
Mítinku Poděbrady walking se zúčastní i hvězdný Švéd Perseus Karlström. Ten se na tamní kolonádě představil poprvé v roce 2007 jako dorostenec. Nyní je mistrem Evropy a čtyřnásobným medailistou ze světových šampionátů. V Poděbradech vyhrál dosud čtyřikrát, naposledy před dvěma lety.
„Do Poděbrad se rád vracím, protože jde o velmi dobře zorganizovaný závod, který doprovází skvělá atmosféra. Trať je velmi rychlá a z každého dokáže vytáhnout to nejlepší. Každý by zde chtěl stát na stupních vítězů,“ říká Karlström, jehož rivalem bude jistě Němec Christopher Linke, který tu slavil třikrát.
Letos se však premiérově tito dva utkají s ostatními soupeři na chodeckém půlmaratonu, což je jedna ze dvou nových chodeckých distancí, které budou nově i součástí i velkých šampionátů.
