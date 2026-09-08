Brno a Oktagon k sobě neodmyslitelně patří. Odehrálo se zde již sedmnáct turnajů, které definovaly historii celé organizace, včetně nezapomenutelných „covidových“ akcí bez diváků. Nyní se do arény vrací jásající dav a karta plná domácích hvězd, dravých talentů i velkých mezinárodních jmen. K vidění bude mimo jiné i titulová bitva ve welterové váze, ovšem ty nejsilnější příběhy večera se odehrají v zápasech, kde půjde o víc než jen o pásy.
Zlá krev a hodně osobní vendeta
Hlavní tahák celého turnaje slibuje jeden z nejvypjatějších duelů letošního roku. Domácí fenomén Radek Roušal se vůbec poprvé v kariéře postaví do čela karty, a to rovnou proti bývalému dánskému šampionovi Jonasi Mågårdovi. Ten kvůli tomuto souboji dokonce opouští svou tradiční bantamovou váhu a stoupá o divizi výš. Sportovní stránka věci, tedy čistý střet elitního brněnského postojáře s trpělivým severským zemařem, však ustupuje do pozadí před obrovskou osobní nevraživostí obou aktérů.
Vše odstartovaly urážky na sociálních sítích, zpochybňování sportovních kvalit a tvorba zesměšňujících fotomontáží. Konflikt ale překročil únosnou mez ve chvíli, kdy Mågård do svých slovních útoků zatáhl i Roušalovu partnerku. Brněnský bojovník, který si svou cestu z tvrdých ulic vybojoval obrovskou disciplínou a aktuálně drží sérii čtyř knokautů v řadě, tak do klece vstupuje nejen pro životní sportovní skalp, ale především pro tvrdou osobní odplatu. Mågård, který obětuje čas s rodinou dlouhým tréninkovým kempům, si naopak přijíždí pro vítězství na nepřátelské území.
Ukrajinský Moravák touží po restartu
Domácí publikum požene vpřed i Andreje Kalašnika. Ten se do Brna přistěhoval s rodinou z Ukrajiny už ve dvou letech a respekt mezi místními si musel tvrdě vybojovat. Bývalý elitní zápasník volného stylu a tvůrce oblíbeného komediálního alter ega „Vagabund“ se do rodného města vrací deset měsíců po svém největším sportovním zklamání. Loni v listopadu zde totiž, navzdory vážnému zranění kolene, nastoupil do titulové bitvy, ve které nakonec padl hned v prvním kole. Nyní se vrací odhodlaný své sny znovu vzkřísit, přičemž vůbec poprvé ve své kariéře pod křídly organizace vyzkouší střední váhu.
Zápas, u kterého se nevyplatí mrkat
Milovníci tvrdých přestřelek se mohou těšit na duel, u kterého si bodoví rozhodčí pravděpodobně ani nestihnou sednout. Pod speciálními pravidly Stand & Bang, tedy v čistém boxu v malých rukavicích bez možnosti boje na zemi, se střetnou dvě demoliční mašiny. Historicky první český šampion prestižní světové organizace boxu bez rukavic Josef Hála vyzve slovenského veterána Radovana Úškrta. Ten je proslulý tím, že za celou svou kariéru nevyhrál jinak než před limitem, přičemž naprostou většinu soupeřů vypnul hned v prvním kole. Jedna rána v tomto zápase může rozhodnout vše.
Brněnská bojová karta toho ale nabídne mnohem více. Do akce půjde také chodící továrna na knokauty Vlado Lengál proti německému talentu Maurice Adorfovi. Diváci uvidí i srážku elitních zemařů, ve které domácího brněnského dříče Kubu Dohnala prověří nebezpečný Slovák Vojto Barborík. Chybět nebude ani třaskavý ženský MMA duel britské světové šampionky v thajském boxu Niamh Kinehan s tvrdou Kanaďankou Alanou Cook, nebo střet Vojtěcha Garby se zničujícím Robertem Lauem.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Dva vylosovaní výherci získají po dvou vstupenkách na turnaj Oktagon 93, který se odehraje ve čtvrtek 12. září od 18:00 ve Winning Group Areně v Brně. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže poskytl a spoluorganizátorem je Oktagon MMA.