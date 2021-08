Tour de France v českém prostředí. Získejte startovné na L'Etape zdarma

L’Etape Czech Republic má dvě varianty trasy. Delší měří 126,6 kilometrů a startovné vyjde nyní na 3 490 Kč. Kratší trasa měří 90,6 kilometrů a stojí 2 990 Kč. Uživatelé iDNES Premium si však mohou užít atmosféru Tour de France zcela zdarma. A mohou si vybrat, na jakou z těchto dvou tras vyrazí.

Seriál amatérských závodů pod patronací Tour de France navštívil během své více než desetileté existence řadu zemí po celém světě, mimo jiné Mexiko, Austrálii, Kolumbii... Nyní se koná poprvé ve středoevropském regionu, a to právě v Česku.

Trasu si můžete projet s kamarády jen pro zábavu, nebo si pořádně zazávodit a získat dresy tolik typické pro Tour de France. Nejlepší závodník obdrží žlutý dres, ve hře budou také zelený a puntíkatý dres pro nejlepší spurtery a vrchaře. Bílý dres dostane nejlepší mladý závodník, jemuž bude letos 31. prosince 23 a méně let.



Kudy se pojede?

Start a cíl závodu je v centru Prahy u strahovského stadionu, většina trasy pak vede silničářskými terény Středočeského kraje. Ze Strahova přes Hostivice a Svárov přes část CHKO Křivoklátsko na Lány, následně přijde na řadu výjezd přes obec Sýkořice, sjezd do Nižboru, pak cyklisté budou šlapat podle řeky Berounky, přes Beroun se pojede do obce Svatý Jan pod Skalou, načež přijde výjezd do Nenačovic a pak už přes Břve a Zličín zpět na Strahov.

Nejde jen o cyklistický závod pro veřejnost, ale o akci s doprovodným programem pro celou rodinu. Součástí je závodní vesnička, muzeum Tour de France či dětské dopravní hřiště. První ročník L’Etape CR organizuje agentura Petr Čech Sport a Kolo pro život, generálním partnerem je Škoda Auto. Více informací na letapeczech.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Pro šestnáct z vás máme startovné na L’Etape CR s libovolným výběrem dlouhé či krátké trasy, součástí výhry je i bidon (láhev na pití) a tričko či kšiltovka.