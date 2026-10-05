Zastaví Sparta vítkovický restart? Vyhrajte vstupenky na hokej do O2 areny

Nedělní odpoledne v O2 areně nabídne zajímavý střet dvou celků, které mají za sebou zcela odlišný uplynulý ročník. Zatímco domácí Sparta se na jaře probojovala až do strhujícího sedmého semifinále s pozdějším mistrem z Pardubic, hostující Vítkovice musely po jedenáctém místě v základní části zkousnout rychlé vyřazení v předkole play-off od Karlových Varů.
Po nepovedené sezoně se ostravský klub rozhodl pro výraznou změnu a zahájil novou éru. Na lavičce skončil Václav Varaďa a vedení představilo zcela nový trenérský štáb v čele s hlavním trenérem Yorickem Treillem. Ten na střídačce doplňují jména jako Pavel Trnka, Radek Philipp, Luděk Krayzel či Martin Prusek, čímž klub jasně deklaroval snahu o návrat ke své tradiční vítkovické identitě.
Vzájemná ligová bilance obou soupeřů z loňska slibuje napínavou podívanou. Sparta sice ovládla tři ze čtyř zápasů, nicméně ta poslední návštěva Vítkovic v O2 areně těsně před Vánoci skončila nepříjemnou domácí porážkou 3:6. Pražané si ovšem spravili chuť během srpnové přípravy, kdy ve Sportovní hale Fortuna svého soka dvakrát po sobě vynulovali po shodných výhrách 3:0.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera. Utkání se odehraje v neděli 11. října od 15:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.