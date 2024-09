Sparta - Třinec. Získejte vstupenky na extraligový zápas v O2 areně

Půjde o reprízu semifinále předchozího play off. Do boje o extraligový titul nakonec po napínavé sérii 4:3 proklouzl Třinec, načež slavil pátý titul v řadě. Hokejisté Sparty by nyní jeho sérii chtěli překazit a po osmnácti letech získat titul. Povede se?

Zápas Sparty s Třincem se hraje už o den dříve, než by původní plán. Fotbalová Sparta totiž ve středu hostí doma v prvním zápase Ligy mistrů Salcburg.

Tentýž den se utkají na ledě i České Budějovice s Karlovými Vary, Mladá Boleslav s Olomoucí, Vítkovice s Plzní, Litvínov s Hradcem Králové, Pardubice s Kladnem a Brno s Libercem.



HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec (17. 9., 18:30)

Sparťané přivítali v létě hned několik posil. Třeba dva finské hráče Kemiläinena a Salomakiho a také Tomáše Hyku. Zkušený útočník přišel od rivala z Pardubic a jistě bude mít motivaci se proti bývalému klubu předvést. Poprvé se Sparta s Pardubicemi střetne 29. září na východě Čech.

Co získají členové iDNES Premium?



Jeden ze soutěžících vyhraje dvě vstupenky na úterní zápas (17. září od 18:30) mezi Spartou a Třincem. Hraje se v pražské O2 areně. Stačí odpovědět na otázku a doufat, že budete vylosováni.