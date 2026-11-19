Plzeň vstupovala do minulého play-off z výborné pozice. Základní část zakončila na druhém místě s 93 body a nejlepší obranou celé soutěže, která za 52 kol inkasovala pouze 104 branek. Sparta skončila sedmá a do čtvrtfinále se musela probojovat přes předkolo s Kladnem.
Od stavu 1:3 k rozhodujícímu sedmému zápasu
Ve vzájemné čtvrtfinálové sérii se rozdílné výchozí pozice dlouho potvrzovaly. Plzeň dokázala dvakrát uspět na sparťanském ledě a po čtyřech utkáních vedla 3:1 na zápasy. Pražané už neměli kam ustoupit, přesto sérii dokázali zvrátit. Vyhráli 4:1 v Plzni, doma přidali vítězství 4:2 a vynutili si rozhodující sedmý duel.
Ten nabídl úplně jiný hokej než předchozí přestřelky. Jedinou branku utkání vstřelil Filip Chlapík a Sparta si po vítězství 1:0 zajistila postup do semifinále. Plzeň tak přišla o sérii, v níž už držela náskok 3:1.
Ani první souboj aktuální sezony Západočechům odvetu nepřinesl. Sparta v říjnu zvítězila v Plzni 2:0, když skórovali Pavel Kousal a Jiří Sekáč a Josef Kořenář udržel čisté konto.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň. Utkání 24. kola extraligy se odehraje v neděli 29. listopadu od 16:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.