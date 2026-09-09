Vyhrajte vstupenky na ligový šlágr. Zažijte duel Slavie s Plzní přímo v Edenu

Oba celky vstupují do ostře sledovaného devátého kola s odlišnou výchozí pozicí. Sešívaní zachytili začátek ročníku ve velkém stylu, drží si neporazitelnost a vynikají obrovskou ofenzivní silou, kterou potvrdili mimo jiné i v nedávném pražském derby. Plzeňská cesta tuzemskou soutěží byla zpočátku hrbolatější, ale Západočeši dokázali svou formu navzdory počátečním ztrátám včas stabilizovat.
Významnou roli může v blížícím se duelu sehrát také nahuštěný program. Viktoria v létě předvedla mimořádný obrat proti Crvene zvezdě a postoupila do Evropské ligy, kterou doma rozehraje pouhé tři dny před výjezdem do Edenu. Volno ale nebude mít ani Slavia. Po úvodním duelu Ligy mistrů s francouzským Lens ji čeká ligový zápas v Teplicích a ještě čtyři dny před Plzní pohárové utkání ve Varnsdorfu. Oba soupeři tak do šlágru vstoupí uprostřed série zápasů hraných v rychlém sledu.
Zápas navíc slibuje výrazný osobní náboj. Útočník Tomáš Chorý strávil v Plzni úspěšné roky, během nichž s Viktorií získal dva mistrovské tituly, než v létě 2024 zamířil právě do Slavie. O zvláštní motivaci bude mít postaráno i na druhé straně klíčový záložník Lukáš Červ, který pro změnu fotbalově vyrůstal ve Slavii, s jejími dorosteneckými týmy získal mistrovské tituly a nakonec si připsal i start za její A-tým.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň, který se odehraje v neděli 20. září od 18:00 v pražském Edenu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha. Změna programu vyhrazena.