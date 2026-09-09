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Vyhrajte vstupenky na ligový šlágr. Zažijte duel Slavie s Plzní přímo v Edenu

Autor:
  14:52
Rozmíška mezi fotbalisty Slavie a Plzně.

Rozmíška mezi fotbalisty Slavie a Plzně. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...
Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.
Tomáš Chorý ze Slavie si zpracovává míč v duelu s Plzní.
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Fotbalový podzim nabírá na obrátkách a fanoušky čeká jeden z nejatraktivnějších zápasů celé sezony. V neděli 20. září od 18:00 přivítá pražská Slavia na domácím trávníku v Edenu Viktorii Plzeň. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili exkluzivní soutěž o dvě vstupenky na tento třaskavý ligový střet.

Oba celky vstupují do ostře sledovaného devátého kola s odlišnou výchozí pozicí. Sešívaní zachytili začátek ročníku ve velkém stylu, drží si neporazitelnost a vynikají obrovskou ofenzivní silou, kterou potvrdili mimo jiné i v nedávném pražském derby. Plzeňská cesta tuzemskou soutěží byla zpočátku hrbolatější, ale Západočeši dokázali svou formu navzdory počátečním ztrátám včas stabilizovat.

Významnou roli může v blížícím se duelu sehrát také nahuštěný program. Viktoria v létě předvedla mimořádný obrat proti Crvene zvezdě a postoupila do Evropské ligy, kterou doma rozehraje pouhé tři dny před výjezdem do Edenu. Volno ale nebude mít ani Slavia. Po úvodním duelu Ligy mistrů s francouzským Lens ji čeká ligový zápas v Teplicích a ještě čtyři dny před Plzní pohárové utkání ve Varnsdorfu. Oba soupeři tak do šlágru vstoupí uprostřed série zápasů hraných v rychlém sledu.

Prince Adu z Plzně si kryje míč před slávistou Tomášem Holešem.

Zápas navíc slibuje výrazný osobní náboj. Útočník Tomáš Chorý strávil v Plzni úspěšné roky, během nichž s Viktorií získal dva mistrovské tituly, než v létě 2024 zamířil právě do Slavie. O zvláštní motivaci bude mít postaráno i na druhé straně klíčový záložník Lukáš Červ, který pro změnu fotbalově vyrůstal ve Slavii, s jejími dorosteneckými týmy získal mistrovské tituly a nakonec si připsal i start za její A-tým.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na ligový zápas SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň, který se odehraje v neděli 20. září od 18:00 v pražském Edenu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval klub SK Slavia Praha. Změna programu vyhrazena.

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