Mladá Boleslav se v letošním kalendářním roce stala pro Spartu nepříjemným soupeřem. První hořkou zkušenost si Pražané odvezli z města automobilů v březnu, kdy tam nastoupili ke čtvrtfinále MOL Cupu. Ani po 120 minutách nepadl jediný gól a o postupujícím rozhodl až penaltový rozstřel. V něm Středočeši uspěli poměrem 4:2 a poprvé po osmi letech se probojovali do semifinále domácího poháru.
Sparťanům nevyšla ani srpnová návštěva Mladé Boleslavi v rámci třetího ligového kola. Domácí zásluhou Martina Šuberta a Jiřího Klímy získali ještě před přestávkou dvoubrankový náskok, který udrželi až do závěrečného hvizdu.
Na Letné čeká Boleslav už patnáct let
Na sparťanském stadionu se však píše docela jiný příběh. Poslední ligové vítězství zde Mladá Boleslav zaznamenala v říjnu 2011, kdy Pražany porazila překvapivě 3:0. Od té doby Sparta na domácí půdě neprohrála ani jedno ze čtrnácti vzájemných ligových utkání.
Při poslední návštěvě Letné v červenci 2025 přitom Středočeši sahali alespoň po bodu. O vítězství domácích 3:2 rozhodl až v nastaveném čase proměněným pokutovým kopem Lukáš Haraslín.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav. Utkání 17. kola Chance Ligy se odehraje v sobotu 5. prosince od 18:00 na stadionu epet ARENA na pražské Letné.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je AC Sparta Praha.