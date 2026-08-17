  • Pondělí 17. srpna 2026 Petra

Soutěž o fotbalový grál. Získejte dres Chelsea s podpisy Petra Čecha a dalších legend

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Soutěž o podepsaný dres Petra Čecha

Soutěž o podepsaný dres Petra Čecha | foto: iDNES.cz

Z natáčení pořadu Big Pete
Z natáčení pořadu Big Pete
Z natáčení pořadu Big Pete
Z natáčení pořadu Big Pete
7 fotografií

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Tohle je soutěž pro skutečné fotbalové fajnšmekry. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili možnost vyhrát naprostý unikát, který nevyčíslíte penězi – originální dres Chelsea podepsaný Petrem Čechem a dalšími šesti legendami světového fotbalu. Prokažte, že máte fotbal v malíčku, a relikvie může být vaše!

Sběratelský sen a ozdoba každé fotbalové sbírky. Hlavní cenou naší nové soutěže je dres podepsaný elitní společností hostů, kteří se sešli v první sérii populárního pořadu Big Pete.

Svůj autogram na něj kromě fenomenálního českého brankáře Petra Čecha připojili dlouholetý kapitán Chelsea John Terry, ikonický záložník Arsenalu Robert Pirès, ostřílený útočník Emile Heskey, polský reprezentační gólman Łukasz Fabiański, strůjce modrého triumfu v Lize mistrů Roberto Di Matteo a špičkový datový expert společnosti Opta Jonathan Whitmore.

Podepsaný dres Chelsea

Rozhodně ale nezoufejte, pokud vám hlavní cena o vlásek unikne. Pro soutěžící na 2. až 6. místě jsme připravili měsíční přístupy na platformu Canal+, díky kterým si užijete nejen špičkový sport, ale i filmovou a seriálovou zábavu.

Nahlédněte do zákulisí s pořadem Big Pete

Zvučná jména na dresu nejsou náhodná. Právě tyto hvězdy odhalily Petru Čechovi tajemství svých úspěchů v první řadě úspěšné talk show Big Pete. Pořad, který vzniká v koprodukci Canal+ a společnosti Livesport, se stal doslova globálním hitem – vysílá se už ve dvanácti zemích světa a zájem o něj projevily i televize ve Velké Británii či Brazílii.

Z natáčení pořadu Big Pete
Z natáčení pořadu Big Pete

V pondělí 17. srpna od 20:00 na obrazovkách CANAL+ Sport a ve videotéce CANAL+ startuje zbrusu nová druhá série. Milovníkům sportu opět nabídne unikátní příležitost nahlédnout do zákulisí vrcholového fotbalu očima muže, který v něm strávil dvě dekády. V premiérových epizodách se po boku Petra Čecha nově objeví hvězdy jako obránce Ashley Cole, rychlík Aaron Lennon, Ryan Mason, italský brankář Carlo Cudicini či anglická reprezentantka Sue Smith. Speciální přesah pak přinese setkání s hokejovým šampionem Pavlem Francouzem.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

  • 1. místo: Originální dres Chelsea podepsaný Petrem Čechem a hosty 1. série pořadu Big Pete
  • 2. – 6. místo: Měsíční přístup na platformu CANAL+

Získat takto cennou relikvii ale nebude jednoduché. Dres si zaslouží jen ten, kdo obstojí v naší vědomostní zkoušce. Odpovězte správně na kvízové otázky, které důkladně prověří vaše znalosti o podepsaných legendách, a zařaďte se do slosování.

Cenu do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je CANAL+.

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