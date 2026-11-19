Poslední ligovou výhru nad Slavií slavil Baník v září 2018, kdy doma zvítězil 2:1. Od té chvíle se soupeři v nejvyšší soutěži utkali jednadvacetkrát a Ostravané ani jednou nevyhráli. Posledních jedenáct vzájemných duelů navíc ovládla Slavia a v sedmi nejčerstvějších nepovolila soupeři ani jediný gól.
Také první letošní měření sil skončilo jednoznačně. Sešívaní v srpnu zvítězili v Ostravě 4:0, když už během úvodních 35 minut skórovali Wiktor Nowak, David Zima a Michal Sadílek. Konečnou podobu výsledku dal v nastavení Emmanuel Ayaosi.
Jurečka se vrací do Edenu
Výrazný osobní náboj bude mít nedělní utkání především pro Václava Jurečku. Současný útočník Baníku strávil ve Slavii dvě kompletní sezony a v jejím dresu nastřílel 49 soutěžních gólů. V obou ligových ročnících se stal nejlepším střelcem soutěže a se sešívanými získal také domácí pohár.
Není přitom jediným členem současného ostravského kádru s výraznou slávistickou minulostí. Obránce Michal Frydrych strávil v Edenu pět let, během nichž se podílel na zisku tří mistrovských titulů a dvou domácích pohárů. Za Slavii nastoupil celkem ke 137 soutěžním utkáním.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na fotbalový zápas SK Slavia Praha – FC Baník Ostrava. Utkání 16. kola Chance Ligy se odehraje v neděli 29. listopadu od 13:00 ve Fortuna Areně v pražském Edenu.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub SK Slavia Praha.