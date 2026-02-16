  • Pondělí 16. února 2026 Ljuba

Atletický svátek! Vyhrajte vstupenky na halové MČR v Ostravě i sportovní balíček

Česká atletická elita zabojuje o domácí tituly v hale. A vy můžete být u toho. Nabízíme vám vstupenky zdarma na halové mistrovství ČR, které se koná o víkendu 28. února a 1. března v Ostravě. A vyhrát můžete i praktický sportovní balíček v hodnotě zhruba 2000 Kč.

Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.

Karolína Maňasová na loňském MČR v hale. | foto: Český atletický svaz

Balíček k projektu Jsem atlet.
Výškař Jan Štefela se raduje po úspěšném pokusu na mistrovství Evropy družstev.
Michaela Hrubá se dostává přes laťku v kvalifikaci na mistrovství světa.
Radek Juška letí ve finále dálkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.
Ostrava se brzy opět stane centrem české atletiky. V místní hale ve Vítkovicích se uskuteční halové mistrovství republiky.

Představí se třeba Jan Štefela, Atlet roku 2025 a bronzový výškař z loňského MS v Japonsku, také výškařka Michaela Hrubá, dálkař Radek Juška či rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková.

Fanoušci se mohou těšit i na vítkovické atlety – sprinterku Karolínu Maňasovou a sprintery Zdeňka Stromšíka a Milana Ščibrániho.

Národní šampionát je pro české atlety zároveň ideální možností, jak plnit výkonnostní kritéria či si zlepšit pozici směrem k letošním halovým vrcholům.

Odměníme hned tři soutěžící. Jeden získá dvě vstupenky na atletické halové mistrovství republiky v Ostravě, které se koná o víkendu 28. února a 1. března ve vítkovické areně a k tomu atletický balíček projektu Jsem atlet v hodnotě zhruba 2 tisíce korun. Vstupenky zašleme elektronicky přes e-mail, balíček poštou.

Dalším dvěma odešleme atletické balíčky. Obsahují batoh, kšiltovku, skleněnou láhev v obalu, čelenku, klíčenku, náramek a osušku.

Stačí jen správně odpovědět na otázku a mít štěstí při slosování.

Balíček k projektu Jsem atlet.

Ceny do soutěže věnoval a výhercům dodá Český atletický svaz.

