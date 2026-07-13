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Atletické MČR v Plzni se blíží! Vyhrajte vstupenky i sportovní balíčky

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  12:00
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa. | foto: Reuters

Nikola Ogrodníková na ostravské Zlaté tretře
Koulař Tomáš Staněk na mítinku Kladno hází.
Jakub Vadlejch se rozbíhá k hodu ve finále mistrovství světa.
Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.
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Nejlepší čeští atleti zamíří poslední červencový víkend do Plzně. Atletické mistrovství ČR se uskuteční už v sobotu a v neděli 25. a 26. července a vy na tento sportovní svátek můžete získat zdarma nejen vstupenky, ale i parádní sportovní vybavení. Stačí kliknout na zlaté tlačítko, zodpovědět soutěžní otázku a mít štěstí.

Mistrovství ČR v atletice se letos uskuteční na Atletickém stadionu v Plzni. Sportovci zde budou bojovat nejen o domácí tituly a rekordy, ale i o nominaci na mistrovství Evropy v Birminghamu, které se koná od 10. srpna. Kolik českých atletů se tam nakonec představí?

Fanoušci v Plzni se mohou těšit na zkušené reprezentanty i talenty, na špičkové výkony, emoce i dramatické momenty. Na startu bude čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, úřadující halová mistryně světa z Toruni, která před pár týdny doběhla na Diamantové lize v Paříži druhá a opět si vylepšila osobní rekord. A chybět nebudou ani oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková, koulař Tomáš Staněk či tyčkařka Amálie Švábíková.

Mistrovství republiky je zároveň ideální příležitostí pro celé rodiny strávit aktivní víkend plný sportu. Součástí programu bude i doprovodná zóna s projektem Atletika pro děti, kde si ti nejmenší mohou vyzkoušet atletické disciplíny a zažít radost z pohybu na vlastní kůži.

Program v Plzni začíná v sobotu ve 10:15, slavnostní zahájení je od 16:35. Pokračuje se v neděli od 12:00 a všichni šampioni budou známi navečer.

Co získají členové iDNES Premium?

Sportovní ceny od nás získají celkem tři uživatelé iDNES Premium. První výherce obdrží dvě vstupenky na oba dny atletického MČR v Plzni a k tomu jim přijde poštou atletický balíček. Ten obsahuje batoh, čepici, láhev, čelenku, náramek, klíčenku a osušku. Další dva výherci dostanou stejný atletický balíček. Stačí jen odpovědět na otázku a doufat, že budete vylosováni.

Tento atletický balíček může být váš.

Soutěž se koná ve spolupráci s Českým atletickým svazem, který ceny do soutěže zároveň věnoval.

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