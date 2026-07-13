Atletické MČR v Plzni se blíží! Vyhrajte vstupenky i sportovní balíčky

Mistrovství ČR v atletice se letos uskuteční na Atletickém stadionu v Plzni. Sportovci zde budou bojovat nejen o domácí tituly a rekordy, ale i o nominaci na mistrovství Evropy v Birminghamu, které se koná od 10. srpna. Kolik českých atletů se tam nakonec představí?
Fanoušci v Plzni se mohou těšit na zkušené reprezentanty i talenty, na špičkové výkony, emoce i dramatické momenty. Na startu bude čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, úřadující halová mistryně světa z Toruni, která před pár týdny doběhla na Diamantové lize v Paříži druhá a opět si vylepšila osobní rekord. A chybět nebudou ani oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková, koulař Tomáš Staněk či tyčkařka Amálie Švábíková.
Mistrovství republiky je zároveň ideální příležitostí pro celé rodiny strávit aktivní víkend plný sportu. Součástí programu bude i doprovodná zóna s projektem Atletika pro děti, kde si ti nejmenší mohou vyzkoušet atletické disciplíny a zažít radost z pohybu na vlastní kůži.
Program v Plzni začíná v sobotu ve 10:15, slavnostní zahájení je od 16:35. Pokračuje se v neděli od 12:00 a všichni šampioni budou známi navečer.
Co získají členové iDNES Premium?
Sportovní ceny od nás získají celkem tři uživatelé iDNES Premium. První výherce obdrží dvě vstupenky na oba dny atletického MČR v Plzni a k tomu jim přijde poštou atletický balíček. Ten obsahuje batoh, čepici, láhev, čelenku, náramek, klíčenku a osušku. Další dva výherci dostanou stejný atletický balíček. Stačí jen odpovědět na otázku a doufat, že budete vylosováni.
Soutěž se koná ve spolupráci s Českým atletickým svazem, který ceny do soutěže zároveň věnoval.