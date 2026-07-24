Souboj klavírů Brzobohatého a Brouska přidává orchestr. Přednostní nákup vstupenek

Dva výjimeční klavíristé, uznávaní skladatelé a celoživotní přátelé se na jednom pódiu nepotkávají poprvé. Jejich dosavadní vystoupení, plná virtuózní hry a neotřelých hudebních vtipů, slavila úspěchy po celé republice. Nyní však tento koncept dostává zcela nový rozměr. Jejich hudební dialog totiž nově rozezní mohutný zvuk symfonického orchestru pod vedením dirigenta Jana Kučery.
Když se vážná hudba stane odvážnou
I přes zapojení velkého hudebního tělesa koncert rozhodně neztratí svou typickou hravost, improvizaci a přímou interakci s publikem. Naopak – vznikne neopakovatelný zážitek, v němž se mistrně prolíná svérázný humor, zábavná edukace a absolutní hudební nadhled. Kde jinde byste mohli na jednom pódiu slyšet melodie z Kmotra, Pirátů z Karibiku či seriálu Sanitka v dechberoucím prolnutí se symfoniemi od Mozarta nebo Šostakoviče?
Během večera získáte odpovědi na otázky, které by vás možná ani nenapadlo položit. Zjistíte, jak by zněla slavná Osudová, kdyby byl Beethoven odjakživa optimista, nebo zda jsou noty opravdu jen berličky pro netalentované. Posoudíte, jestli jsou v klavírním podání lepší Bob a Bobek, nebo hity skupiny ABBA. A především se na vlastní uši přesvědčíte o tom, že u klasické hudby se dá velmi dobře a upřímně zasmát.
Zajistěte si svá místa včas
Kapacita pražského O2 universum je pro tento výjimečný večer, který se uskuteční 12. prosince 2027 od 19:00, pochopitelně omezená. Pro předplatitele iDNES Premium jsme proto připravili možnost přednostního nákupu, díky kterému si vyberete ty nejlepší místa dříve než ostatní.
Předprodej pro předplatitele se spouští v pátek 24. července v 10:00 a bude probíhat pouze do neděle 26. července do 9:00. Klasický veřejný prodej pro všechny ostatní zájemce následně odstartuje v neděli úderem 10:00.