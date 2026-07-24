  • Pátek 24. července 2026 Kristýna

Souboj klavírů Brzobohatého a Brouska přidává orchestr. Přednostní nákup vstupenek

Autor:
  10:00
Souboj klavírů - Brzobohatý & Brousek

Souboj klavírů - Brzobohatý & Brousek | foto: Ticketportal.cz

Souboj klavírů - Brzobohatý & Brousek
Ondřej Brousek v představení Příběh ze zoo
Ondřej Brzobohatý
Ondřej Gregor Brzobohatý a Ondřej Brousek v silvestrovském pořadu Největší flám...
10 fotografií

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek chystají hudební událost, jaká tu ještě nebyla. Jejich populární Souboj klavírů se vrací v grandiózním měřítku za doprovodu symfonického orchestru. Zcela výjimečný koncert proběhne 12. prosince 2027 v pražském O2 universum. Předplatitelé iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa zajistit v exkluzivním přednostním nákupu.

Dva výjimeční klavíristé, uznávaní skladatelé a celoživotní přátelé se na jednom pódiu nepotkávají poprvé. Jejich dosavadní vystoupení, plná virtuózní hry a neotřelých hudebních vtipů, slavila úspěchy po celé republice. Nyní však tento koncept dostává zcela nový rozměr. Jejich hudební dialog totiž nově rozezní mohutný zvuk symfonického orchestru pod vedením dirigenta Jana Kučery.

Když se vážná hudba stane odvážnou

I přes zapojení velkého hudebního tělesa koncert rozhodně neztratí svou typickou hravost, improvizaci a přímou interakci s publikem. Naopak – vznikne neopakovatelný zážitek, v němž se mistrně prolíná svérázný humor, zábavná edukace a absolutní hudební nadhled. Kde jinde byste mohli na jednom pódiu slyšet melodie z Kmotra, Pirátů z Karibiku či seriálu Sanitka v dechberoucím prolnutí se symfoniemi od Mozarta nebo Šostakoviče?

Souboj klavírů - Brzobohatý & Brousek

Během večera získáte odpovědi na otázky, které by vás možná ani nenapadlo položit. Zjistíte, jak by zněla slavná Osudová, kdyby byl Beethoven odjakživa optimista, nebo zda jsou noty opravdu jen berličky pro netalentované. Posoudíte, jestli jsou v klavírním podání lepší Bob a Bobek, nebo hity skupiny ABBA. A především se na vlastní uši přesvědčíte o tom, že u klasické hudby se dá velmi dobře a upřímně zasmát.

Zajistěte si svá místa včas

Ondřej Gregor Brzobohatý a Ondřej Brousek v silvestrovském pořadu Největší flám...

Kapacita pražského O2 universum je pro tento výjimečný večer, který se uskuteční 12. prosince 2027 od 19:00, pochopitelně omezená. Pro předplatitele iDNES Premium jsme proto připravili možnost přednostního nákupu, díky kterému si vyberete ty nejlepší místa dříve než ostatní.

Předprodej pro předplatitele se spouští v pátek 24. července v 10:00 a bude probíhat pouze do neděle 26. července do 9:00. Klasický veřejný prodej pro všechny ostatní zájemce následně odstartuje v neděli úderem 10:00.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:

Vyhrajte skládací klenot od Samsungu Galaxy Z Fold7 v hodnotě 50 tisíc korun

Hudební legenda Diana Ross poprvé v Česku. Získejte dvě vstupenky za cenu jedné

Poznejte luxusní sály Gold Class a vyhrajte vstupenky do multikin CineStar

Digitální předplatné 20 titulů včetně MF DNES v rámci iDNES Premium
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Nesnáší fotbal a stane se trenérkou. Audiokniha Tady byla Britt-Marie zdarma

Tady byla Britt-Marie

Příběh o stárnoucí ženě, která si v nelehké situaci vybere nečekaný nový životní směr, potěší zdaleka nejen fotbalové...

Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Zlín

Sparťanský útočník Jan Kuchta v rychlostním souboji s Jossem Didibou ze Zlína

Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme...

Souboj klavírů Brzobohatého a Brouska přidává orchestr. Přednostní nákup vstupenek

Souboj klavírů - Brzobohatý & Brousek

Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek chystají hudební událost, jaká tu ještě nebyla. Jejich populární Souboj klavírů se...

Detektivka z anglického venkova: audiokniha Skandál v Milfordu s 50% slevou

Skandál v Milfordu

Jsou dvě starší dámy zapleteny do únosu patnáctileté dívky? Tuto záhadu se v detektivce z prostředí anglického venkova...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.