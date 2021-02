Snílci: sci-fi román o záhadné epidemii spánku. E-kniha zdarma

Karen Thompson Walker vydala svůj první román Věk zázraků v roce 2012. Druhý knižní titul Snílci následoval o sedm let později. Americká spisovatelka publikovala také například v médiích, jako jsou The Washington Post nebo britský The Guardian. Podle knihy Snílci připravuje produkční studio ABC televizní seriál. Scénář k němu chystá Warren Littlefield, který stojí například za Příběhem služebnice nebo Fargo.