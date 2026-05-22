Smrtící vítr z Tater. Hororový thriller Smršť v audioknize s 50% slevou

Černý předmět na mokrém lesknoucím se asfaltu, autokamera značky Eltrinex, co zaznamenává nejen průběh jízdy, ale i šílenství, děs, hrůzu, smrt…
Nesbírejte předměty, co vám nepatří! Staří lidé na pomezí Slovenska a Polska vyprávějí příběhy o větrnici, která se zjevuje, když fouká silný vítr. „Když ji uvidíš, nikdy se jí nesmíš podívat do tváře,“ říkají. „Nikdy. Když to uděláš, zabije tě.“
Z tatranských vrcholků vane halný vítr. Bývá prudký, strhává střechy, ničí lesy. Ale ovlivňuje i lidi. Když vane halný, začne jim přeskakovat. Stoupá počet rvaček, vražd i sebevražd. A po kraji silnice kráčí stařena v černém hábitu, ztělesnění něčeho nepřirozeného, šíleného, vymykajícího se normálu. Zlého a nebezpečného. Boj o holý život začíná.
Pod hororovým thrillerem je podepsán slovenský spisovatel a novinář Jozef Karika. Autor několika bestsellerů už v Česku a na Slovensku prodal na 350 tisíc výtisků svých knih. Zvítězil v několika odborných anketách, včetně ocenění Martinus Kniha roku nebo Ceny literární kritiky Zlaté pero.
Audioknihu čte Vasil Fridrich.