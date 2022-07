Americká kapela Slipknot v O2 areně. Získejte na koncert vstupenky zdarma

Kapelu Slipknot založili v roce 1995 hráč na perkuse Shawn Crahan, bubeník Joey Jordison a baskytarista Paul Gray. Postupně se k nim přidali další hráči – klávesista Craig Michael Jones, DJ Sid Wilson, zpěvák Corey Taylor a další. Jména v tomto případě nejsou příliš podstatná, Slipknot svou image založili na anonymitě – členové vystupovali pod číslicemi a v hrůzu nahánějících maskách.

Tím bylo postaráno o publicitu. K tomu si připočtěme energické koncerty, drsnou, ale přitom chytlavou a přístupnou hudbu a máme tu fenomén, který zaregistrovali i tací, kteří se v těchto vodách zrovna neplaví.

Slipknot debutovali v roce 1999 bezejmenným albem Slipknot. O tři roky později následoval průlomový disk Iowa, který z nich udělal metalové globální celebrity. Následovala deska Vol.3 (The Subliminal Verses), která status Slipknot jako velkého jména potvrdila.

V roce 2014 kapela vydala album .5: The Gray Chapter a o pět let později zmíněnou We Are Not Your Kind. Dnes mají na kontě miliony prodaných desek, zástupy oddaných fanoušků a cenu Grammy z roku 2006 za nejlepší metalovou skladbu Before I Forget.

České republice se Slipknot představili v roce 2009 v Ostravě, následoval koncert v pražské O2 areně, kde jim společnost dělali hardcoreoví klasici Suicidal Tendencies. Zatím poslední jejich český koncert se odehrál tamtéž v červnu 2019.

