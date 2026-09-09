Vyhořelý detektiv se v Irsku vrací do akce. Audiokniha Slídil se 40% slevou

Nestává se každý den, aby se do zapadlé vesnice v západním Irsku přistěhoval bývalý člen chicagského policejního sboru. Nicméně Cal Hooper před padesátkou zatoužil po klidu, a tak nyní tráví dny opravami zchátralého stavení, které si za oceánem k překvapení všech koupil.
Jeho společenský život se smrskl na rozhovory s všetečným sousedem Martem, na nutné návštěvy obchodu, jehož majitelka Noreen mu dohazuje ovdovělou sestru, a na občasné pivo v místní hospodě. Náhle však do tohoto usedlého, byť vcelku spokojeného života nečekaně vstoupí třináctiletý kluk, jehož prosbu nelze odmítnout.
Trey je totiž přesvědčen, že jeho staršího sourozence někdo unesl, a v americkém profesionálovi ve výslužbě spatřuje jedinou naději na bratrovo nalezení.
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Navzdory pochybnostem o nezákonném pozadí mladíkova zmizení se Cal pouští do pátrání - a teprve teď důkladně poznává pravou tvář komunity, do níž by chtěl zapadnout. Zmůže něco v cizím prostředí, navíc bez policejního odznaku i vybavení?
Slídil je první díl krimisérie od autorky úspěšné řady detektivek o případech dublinského oddělení vražd. Přivádí na scénu zkušeného, ale vyhořelého vyšetřovatele, jehož vysněný odchod na odpočinek se odkládá na neurčito.
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