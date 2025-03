Fotbalová Slavia má nový e-shop i prodejnu. Vyhrajte dres dle výběru!

Být slávistou není jen o fandění na tribunách nebo u televize, je to životní styl. A co by to bylo za styl bez pořádného merche? Červenobílé barvy, ikonické logo a designy inspirované historií i současností teď najdete v úplně novém kabátě. Slavia spustila modernizovaný e-shop a otevřela zrekonstruovanou prodejnu přímo ve Fortuna Areně. Ať už hledáte dres, ve kterém podpoříte svůj tým, stylovou mikinu na každodenní nošení, nebo jen drobnost pro radost, na fanshop.slavia.cz si určitě vyberete.

Zakoupit můžete i dvě nové kolekce.“V srdci jen ty, jedna jediná,“ hřmí z edenských tribun při každém domácím zápase. Právě tato věrnost a láska ke Slavii jsou inspirací pro kolekci Eternity. Ta nabízí unisex mikiny a trička v různých barvách, jako je fialová, modrá, růžová a zelená. Jde o stylové a pohodlné oblečení pro každého fanouška. Nabídku najdete zde.

Z kolekce Eternity pražské Slavie

Kolekce Workflow 1892 je zase inspirovaná historií klubu, ale přináší moderní design s odkazem na rok založení. Trička, mikiny nebo polo trička v různých barvách poskytují maximální komfort a prodyšnost. Více najdete zde.

Otevřená je od konce ledna také zrekonstruovaná kamenná prodejna v prostorech původního fanshopu přímo na stadionu v Edenu. Došlo zde k řadě vylepšení na základě zpětné vazby od fanoušků. Navštívit ji lze každý den od 10 do 18 hodin, v zápasových dnech je otevřeno hodinu po jeho skončení.

V červenci 2025 je v plánu otevřít zcela nový kamenný fanshop v prostorách napravo od Slavia Museum až po klubovou recepci. Současná prodejna se poté promění na „Custom zone“, kde si budou fanoušci personifikovat nakoupené produkty, se zaměřením na dresy.

Domácí a venkovní dres pražské Slavie

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete černý venkovní dres dle vlastního výběru.

Výhru do soutěže poskytla SK Slavia Praha.