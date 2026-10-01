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Šlágr oslaví 15 let v O2 areně. Přednostní vstupenky na Semino Rossiho a další

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  10:00
Šlágr oslaví svých 15 let v O2 areně

Šlágr oslaví svých 15 let v O2 areně | foto: Šlágr TV

Zpěvák Semino Rossi
Zpěvák Semino Rossi
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Televize Šlágr slaví patnáct let a při této příležitosti chystá na neděli 14. února 2027 mimořádný galakoncert v pražské O2 areně. Hlavní hvězdou slavnostního odpoledne plného hudby bude rakousko-argentinský zpěvák Semino Rossi. Předplatitelé iDNES Premium si mohou nejlepší místa, včetně exkluzivních VIP balíčků, zajistit v přednostním předprodeji už od čtvrtka 1. října.

Pro předplatitele iDNES Premium se otevírá jedinečná šance zajistit si vstupenky s dostatečným předstihem. Exkluzivní předprodej startuje ve čtvrtek 1. října 2026 přesně v 10:00 hodin a potrvá až do soboty 3. října do 9:00. Následně se v sobotu od 10:00 hodin otevře volný prodej pro širokou veřejnost. Včasný nákup zaručuje přístup k nejlepším sektorům na sezení, přičemž ceny běžných vstupenek začínají na částce 990 korun.

Zpěvák Semino Rossi
Zpěvák Semino Rossi

Zpěvák Semino Rossi

Hvězdný Semino Rossi a desítky hostů

Velký galakoncert s názvem Srdce pro Šlágr odstartuje v O2 areně v neděli 14. února 2027 od 15:00 hodin. Vrcholem slavnostního odpoledne bude plnohodnotný živý koncert rakousko-argentinského zpěváka Semina Rossiho, který tuzemskému publiku naživo představí své největší hity. Tím ale výčet hvězd zdaleka nekončí.

Na pódiu se postupně vystřídá více než dvacet účinkujících, kteří propojí zavedené tváře s interprety dalších generací. Fanoušci se mohou těšit na Jakuba Smolíka, Karla Peterku, Františka Nedvěda mladšího, Jana Bendiga či kapelu O5 a Radeček. Chybět nebudou ani zpěváci Moravanky s Janem Slabákem, Duo Jamaha, Mistříňanka, Veselá trojka Pavla Kršky a mnoho dalších oblíbených interpretů. Celým programem provede diváky moderátor Petr Jančařík.

Šlágr oslaví svých 15 let v O2 areně

Symbolické srdce a exkluzivní VIP zážitek

Termín koncertu nepřipadá na svátek zamilovaných náhodou. Motiv srdce vyjadřuje nejen vztah diváků ke Šlágru, ale i mezigenerační propojení celých rodin, které se na akci chystají. Pořadatelé slibují nezapomenutelnou atmosféru, jejíž součástí bude uvedení osobností do Síně slávy Šlágru, slavnostní zažehnutí Srdce Šlágru a mohutné hudební finále. V něm se na jednom pódiu setkají legendy i mladší interpreti při společné generační písni.

Pro ty, kteří chtějí oslavu patnáctých narozenin prožít z naprosté blízkosti a dopřát si prémiový zážitek, je připraven speciální balíček VIP Platinum za 4 990 korun. Jeho majitelé získají exkluzivní místo k sezení přímo v prvních třech řadách před pódiem. Kromě vynikajícího výhledu na ně čeká osobní setkání se Seminem Rossim a dalšími vystupujícími umělci. Během VIP programu, který začíná samostatným vstupem do haly už od půl jedné odpoledne, obdrží hosté také pamětní CD a mohou využít připraveného lehkého občerstvení s nápoji.

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