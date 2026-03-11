Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

V temném světě newyorského podsvětí si má Elenina sestra brát Nicolase Russoa - bosse a podvodníka takového formátu, že je to moc i na samotnou mafii. Jeho pověst ho předchází a je černější než jeho obleky a kravaty.
Když ho Elena poprvé spatří, nedokáže se ovládnout a zlostně se na něj podívá. Díky tomu zjišťuje, že je to muž nejen hrubý, ale také pohledný.
Nelíbí se jí jeho chování ani způsob života, přesto si však její srdce nemůže pomoci a buší jako zběsilé, kdykoli je mu nablízku. Nedokáže zabránit zachvění, které jí přejede po páteři pokaždé, když slyší jeho hlas.
A on je jí nablízku neustále. Přikazuje jí, co má dělat, a rozpaluje ji víc, než se na budoucího švagra sluší. Navenek je Elena stále Sladkou Abelliovou, ale ve skrytu duše si začíná uvědomovat, že jí učarovala jeho temnota, hrubé ruce, cigarety a oči barvy whisky. Jednou už si ale pověst pošpinila a nesmí dopustit, aby se minulost opakovala.
Navíc, i kdyby nakonec byli spolu, každý přece ví, že do mafiána se dívka nikdy nesmí zamilovat. Nebo snad ano?
Román napsala americká autorka Danielle Lori. Její knihy jsou plné mravně pochybných postav, elektrizujících vztahů od nenávisti po lásku a někdy sladkých, ale převážně přidrzlých ženských hrdinek. Autorka píše jak soudobé příběhy, tak i fantasy, vždy však jde o lásku.
Titul Sladká nevědomost vyšel jako první díl její trilogie Made. Další části se jmenují Šílená posedlost a Zrádná touha.