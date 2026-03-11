  • Středa 11. března 2026 Anděla

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Autor:
V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného mafiánského bosse. Odolá dívka spalující přitažlivosti, nebo se jí nechá unést? Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu Sladká nevědomost zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Sladká nevědomost | foto: Knihy Dobrovsky

V temném světě newyorského podsvětí si má Elenina sestra brát Nicolase Russoa - bosse a podvodníka takového formátu, že je to moc i na samotnou mafii. Jeho pověst ho předchází a je černější než jeho obleky a kravaty.

spisovatelka Danielle Lori
Sladká nevědomost
2 fotografie

Když ho Elena poprvé spatří, nedokáže se ovládnout a zlostně se na něj podívá. Díky tomu zjišťuje, že je to muž nejen hrubý, ale také pohledný.

Nelíbí se jí jeho chování ani způsob života, přesto si však její srdce nemůže pomoci a buší jako zběsilé, kdykoli je mu nablízku. Nedokáže zabránit zachvění, které jí přejede po páteři pokaždé, když slyší jeho hlas.

A on je jí nablízku neustále. Přikazuje jí, co má dělat, a rozpaluje ji víc, než se na budoucího švagra sluší. Navenek je Elena stále Sladkou Abelliovou, ale ve skrytu duše si začíná uvědomovat, že jí učarovala jeho temnota, hrubé ruce, cigarety a oči barvy whisky. Jednou už si ale pověst pošpinila a nesmí dopustit, aby se minulost opakovala.

Navíc, i kdyby nakonec byli spolu, každý přece ví, že do mafiána se dívka nikdy nesmí zamilovat. Nebo snad ano?

Román napsala americká autorka Danielle Lori. Její knihy jsou plné mravně pochybných postav, elektrizujících vztahů od nenávisti po lásku a někdy sladkých, ale převážně přidrzlých ženských hrdinek. Autorka píše jak soudobé příběhy, tak i fantasy, vždy však jde o lásku.

Titul Sladká nevědomost vyšel jako první díl její trilogie Made. Další části se jmenují Šílená posedlost a Zrádná touha.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

Terapeut Honza Vojtko hledá Příběh lásky. Audiokniha se 40% slevou

Příběh lásky

Uznávaný terapeut Honza Vojtko se pokouší spolu s dalšími odborníky různého zaměření najít odpověď na otázku, jak a...

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Sladká nevědomost

V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného...

Darujte iDNES Premium Zdraví svým blízkým. Je to jednoduché

Darujte zdraví s ročním iDNES Premium

Darovat zdraví. To zní jako skvělý nápad, ne? iDNES Premium Zdraví se všemi výhodami lze jednoduše věnovat někomu...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.