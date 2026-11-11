Japonský bestseller o tajném receptu, který změní život. E-knihu získejte zdarma

Sentaró selhal. Má záznam v trestním rejstříku, příliš často sahá po alkoholu a jeho sen stát se spisovatelem se dávno rozplynul. Dny tráví v malém podniku, kde prodává dorajaki - japonské lívanečky plněné sladkou fazolovou pastou.
Jeho život plyne monotónně, pouze kvetoucí sakury mu připomínají, jak ubíhá čas. Vše se ale změní, když do jeho života vstoupí Tokue, stará žena s pokroucenými prsty a znepokojivou minulostí.
Tokue připravuje tu nejlepší sladkou fazolovou pastu, jakou kdy Sentaró ochutnal, a začne jej do tajů svého umění zasvěcovat. Jak jejich přátelství rozkvétá, vynoří se společenské předsudky, kterým nelze uniknout, a odhalí se Tokuino temné tajemství, které s sebou přinese zdrcující důsledky.
Sladká fazolová pasta je dojemný román o tíze minulosti a vykupující síle přátelství. Dílo Duriana Sukegawy svým působivým stylem vyprávění oslovuje čtenáře po celém světě.
O český překlad se postarala Anna Cima.