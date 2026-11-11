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Japonský bestseller o tajném receptu, který změní život. E-knihu získejte zdarma

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Sladká fazolová pasta | foto: Knihy Dobrovsky

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Román Sladká fazolová pasta od japonského autora Duriana Sukegawy přináší dojemný příběh o přátelství, předsudcích a hledání nového smyslu života. Hlavní hrdina v něm hledá vlastní cestu, když mu do života nečekaně vstoupí stará žena s výjimečným receptem na oblíbenou pochoutku. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Sentaró selhal. Má záznam v trestním rejstříku, příliš často sahá po alkoholu a jeho sen stát se spisovatelem se dávno rozplynul. Dny tráví v malém podniku, kde prodává dorajaki - japonské lívanečky plněné sladkou fazolovou pastou.

spisovatel Durian Sukegawa
Sladká fazolová pasta
2 fotografie

Jeho život plyne monotónně, pouze kvetoucí sakury mu připomínají, jak ubíhá čas. Vše se ale změní, když do jeho života vstoupí Tokue, stará žena s pokroucenými prsty a znepokojivou minulostí.

Tokue připravuje tu nejlepší sladkou fazolovou pastu, jakou kdy Sentaró ochutnal, a začne jej do tajů svého umění zasvěcovat. Jak jejich přátelství rozkvétá, vynoří se společenské předsudky, kterým nelze uniknout, a odhalí se Tokuino temné tajemství, které s sebou přinese zdrcující důsledky.

Sladká fazolová pasta je dojemný román o tíze minulosti a vykupující síle přátelství. Dílo Duriana Sukegawy svým působivým stylem vyprávění oslovuje čtenáře po celém světě.

O český překlad se postarala Anna Cima.

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