Zdarma k iDNES Premium digitální televize s Apple TV+, Max a CANAL+

Společná nabídka iDNES Premium a Skylink zahrnuje tři streamovací služby naráz. Abonenti v jednom získají přístup k Apple TV+, Max a CANAL+, k tomu ještě možnost sledovat 97 televizních kanálů s exkluzivními sportovními přenosy.

Balíček Skylink Premium obvykle stojí 549 korun za měsíc, ale s předplatným iDNES Premium si ho můžete vyzkoušet na měsíc zdarma. A když se vám zalíbí, můžete pak dál platit méně.

Skylink televize dále nabízí sedmidenní archiv s možností pustit si od začátku právě běžící pořad. Službu můžete kdykoli zrušit, protože je nabídka bez závazků. Pokud se vám první měsíc zdarma zalíbí a budete chtít pokračovat, další tři měsíce zaplatíte jen 411 Kč místo 549 korun.

Televizní kanály, kde nechybí exkluzivní sporty

Balíček Premium obsahuje 97 programů, mezi kterými najdete všechny filmové, sportovní, dokumentární a dětské programy, které Skylink nabízí. Programy CANAL+ Sport přináší živé přenosy zápasů Premier League a turnajů WTA. Programy Nova Sport pak zápasy Ligy mistrů, soutěží UEFA, závody formule 1, NBA a NHL. Programy National Geographic nebo Viasat potěší všechny diváky poutavých dokumentárních pořadů.

CANAL+ s českým seriálem Dcera národa

Součástí předplatného balíčku Premium je videotéka CANAL+, která je přímo dostupná v aplikaci Skylink Live TV. Vybírejte ze stovek těch nejlepších filmů, seriálů a dokumentů americké i evropské produkce - Dcera národa, O penězích a krvi, Ferrari, Policie Paříž, Gaslit a dalších.

Ted Lasso, Morning Show nebo novinka Brada Pitta a George Clooneyho

S tímto balíčkem získáte přístup také ke kompletní nabídce Apple TV+, která je rovněž přímo dostupná v aplikaci Skylink Live TV. Najdete v ní exkluzivní premiéry seriálů, filmů a dokumentů z originální produkce Apple TV+ jako Ted Lasso, The Morning Show, Zabijáci rozkvetlého měsíce, Napoleon, Slow Horses a další. A to včetně velkorozpočtové akční komedie Vlci s Bradem Pittem a Georgem Clooneym.

The Last of Us, Tučňák, Barbie i Duna 2

Aby toho nebylo málo, přístup získáte také do videotéky Max, kde na vás čeká veškerá produkce HBO, Discovery a další. Nové filmy, exkluzivní seriály jako Rok draka, Hra o trůny, nový hit Tučňák, The Last of Us, kino hity Barbie nebo Duna 2 a stovky dalších.

Sledujte kdykoli a kdekoli

Aplikace Skylink Live TV funguje na většině chytrých televizí, na multimediálních boxech Tesla, samozřejmě na tabletech a telefonech a v počítači.

Jak získám balíček Skylink Premium na 1 měsíc zdarma? Pokud jste jakýkoli člen iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód

Kód si zkopírujte a přes další zlaté tlačítko pokračujte na speciální stránku Skylink TV

a přes další zlaté tlačítko pokračujte na speciální stránku Skylink TV Zde vyplňte své údaje a dejte Pokračovat

Až se dostanete ve třetím kroku objednávky na část Platba , vložte zde svůj slevový kód . Ten vám zajistí službu na první měsíc zdarma.

, vložte zde . Ten vám zajistí službu na první měsíc zdarma. Další 3 měsíce budou účtovány za zlevněnou cenu 411 Kč měsíčně. Poté za 549 Kč měsíčně.

Službu můžete kdykoliv zrušit, je bez závazků. Pro registraci a spuštění služby je třeba mít platební kartu. Platební karta bude ověřena pomocí dočasné blokace částky 1 Kč na 4 pracovní dny. Akce platí pouze pro nové zákazníky Skylinku, tj. pro nově registrované uživatele internetové televize Skylink Live TV. Platnost slevového kódu je do 31. 1. 2025, poté již nepůjde uplatnit. Poskytovatelem služby je Skylink TV. Nabídka platí jen do vyčerpání kódů.