Detektivka z anglického venkova: audiokniha Skandál v Milfordu s 50% slevou

Robertu Blairovi, milovníku klidného života s jistotami koláčků na prostřeném podnose a právníkovi ctihodné milfordské právnické firmy Blair, Hayward a Bennet, zazvoní krátce před odchodem z kanceláře telefon. Volá slečna Sharpová s prosbou o pomoc.
Právníkovo přesvědčení, že se jedná o pouhý dopravní přestupek, se záhy rozplyne. Postarší dámu a její matku obvinila policie z únosu!
Když právník dorazí do domu Sharpových, policie mu sdělí, že patnáctileté dívce, která čekala na autobus, nabídly před pár dny dvě dámy odvoz v autě. K příbuzným, kam mířila, dorazila za osmačtyřicet hodin, zbědovaná a vyčerpaná.
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Podaří se dámám Sharpovým očistit své jméno? V lehce plynoucím vyprávění, připomínajícím školu Agathy Christie, je nutné uvést do pohotovosti všechny mozkové buňky, aby se přišlo záhadě na kloub.
Detektivku z anglického venkova napsala skotská autorka Josephine Tey, která tvořila především v první polovině dvacátého století. Zemřela ve věku 55 let v roce 1952.
Audioknihu čte David Kaloč.