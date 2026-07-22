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Detektivka z anglického venkova: audiokniha Skandál v Milfordu s 50% slevou

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  5:05

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Skandál v Milfordu | foto: Tympanum

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Jsou dvě starší dámy zapleteny do únosu patnáctileté dívky? Tuto záhadu se v detektivce z prostředí anglického venkova pokusí vyřešit právník Robert Blair. Příběh svým stylem vyprávění trochu připomíná díla Agathy Christie. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu Skandál v Milfordu s 50% slevou.

Robertu Blairovi, milovníku klidného života s jistotami koláčků na prostřeném podnose a právníkovi ctihodné milfordské právnické firmy Blair, Hayward a Bennet, zazvoní krátce před odchodem z kanceláře telefon. Volá slečna Sharpová s prosbou o pomoc.

spisovatelka Josephine Tey
Skandál v Milfordu
2 fotografie

Právníkovo přesvědčení, že se jedná o pouhý dopravní přestupek, se záhy rozplyne. Postarší dámu a její matku obvinila policie z únosu!

Když právník dorazí do domu Sharpových, policie mu sdělí, že patnáctileté dívce, která čekala na autobus, nabídly před pár dny dvě dámy odvoz v autě. K příbuzným, kam mířila, dorazila za osmačtyřicet hodin, zbědovaná a vyčerpaná.

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Podaří se dámám Sharpovým očistit své jméno? V lehce plynoucím vyprávění, připomínajícím školu Agathy Christie, je nutné uvést do pohotovosti všechny mozkové buňky, aby se přišlo záhadě na kloub.

Detektivku z anglického venkova napsala skotská autorka Josephine Tey, která tvořila především v první polovině dvacátého století. Zemřela ve věku 55 let v roce 1952.

Audioknihu čte David Kaloč.

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