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Čtvrtý díl Sirotčince slečny Peregrinové: audiokniha Mapa dní zdarma

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Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní | foto: OneHotBook

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Román s podtitulem Mapa dní je již čtvrtým dílem z populární fantasy série Sirotčinec slečny Peregrinové od Ransoma Riggse. Hlavní hrdinové se ocitají zpět v současnosti, čekají na ně však další tajemná dobrodružství. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Dospělejší a sebevědomější Jacob Portman se i se svými podivnými přáteli vrací tam, kde jeho příběh začal: na Floridu. Jak se jim podaří splynout se světem obyčejných lidí jednadvacátého století?

Jejich odpočinek na pláži a poznávání místních krás naruší až objev podzemního bunkru chlapcova dědečka, díky němuž vycházejí na povrch dávná tajemství a překvapivé informace o Abeově dvojím životě.

Jak nebezpečný odkaz, který byl Jacobovou součástí dávno předtím, než vstoupil do časové smyčky slečny Peregrinové, vlastně po svém dědečkovi zdědil? Všichni jsou vrženi do temného světa amerických podivných – do světa, v němž existuje jen několik ymbryn a téměř žádná pravidla. Čekají je nové zázraky, nebezpečí i láska.

Další díly ze série Sirotčinec slečny Peregrinové seženete zde

Mapa dní je čtvrtým dílem z úspěšné fantasy série amerického spisovatele Ransoma Riggse. Hned první román Sirotčinec slečny Peregrinové pro opuštěné děti se dočkal ohromujícího komerčního úspěchu i filmového zpracování od Tima Burtona.

Audioknihu čte Viktor Dvořák.

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