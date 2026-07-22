Život mezi ocelí a betonem v dystopii. Sci-fi audiokniha Silo se 40% slevou

Objevte svět, kde je už jen samotná myšlenka na to, že byste chtěli jít ven, smrtelným zločinem. Svět zredukovaný na desítky pater oceli a betonu a pohřbený míle pod zemí.
V obřím Silu vládne neúprosný řád. Lidé pracují podle kast, podléhají přísné kontrole plodnosti a nikdy nesmí pochybovat. A pokud to udělají? Jsou posláni nahoru na povrch do toxické pustiny, kde je před očima ostatních čeká okamžitá smrt.
Co když je ale všechno, co lidé vidí na obrazovkách, jen gigantická, tisíckrát zopakovaná lež? Co když se ta nejtoxičtější pravda neskrývá venku, ale přímo mezi nimi, chráněná těmi, kteří jim slíbili přežití?
Pochyby má i Juliette Nichols, která se coby vyhlášená mechanička v nejhlubších patrech Sila stará o to, aby hučící generátory zajistily vzduch pro posledních 10 000 přeživších lidí na zničené Zemi. Když ji však série záhadných úmrtí a podlých zrad donutí vystoupat na pozici šerifky, objeví děsivou pravdu.
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Když americký autor Hugh Howey v roce 2011 publikoval kratší povídku pro čtečky elektronických knih, netušil, že položil základní kámen jedné z nejvlivnějších postapokalyptických sérií nového tisíciletí. Silo nabízí klaustrofobický, znepokojivý a až nepříjemně uvěřitelný ponor do temnoty totalitní společnosti.
Bestseller o manipulaci a moci v labyrintu plném tajemství se dočkal seriálového zpracování pod hlavičkou Apple TV+ s Rebeccou Ferguson, Commonem, Timem Robbinsem a dalšími hereckými hvězdami. Od roku 2023 vznikly postupně tři série.
Audioknihu čte Zuzana Kajnarová.