Keanu Reeves hraje překupníka diamantů: romantický thriller Siberia zdarma

Překupník diamantů Lucas vyráží do Petrohradu prodat vzácné modré diamanty pochybného původu. Když se mu obchod záhy zkomplikuje, vydá se na Sibiř hledat svého partnera. Ten zmizel i s jejich diamanty.

Zamiluje se tam do Katji, majitelky sibiřské kavárny. Čím dál více se zaplétá nejen do jejich vášnivého vztahu, ale také do zrádného podsvětí obchodu s diamanty, z něhož se nedokáže sám vymanit. Lucas zoufale hledá únikovou cestu ze světa, odkud již není návratu.

O režii napínavého amerického thrilleru s romantickou dějovou linkou se postaral Matthew Ross, scénář napsal Scott B. Smith. V hlavních rolích se představili Keanu Reeves coby Lucas a Ana Ularu jako Katja.

Ve filmu si zahráli také Pasha D. Lychnikoff, Molly Ringwald, Rafael Petardi, Aleks Paunovic a další. Některé záběry natáčeli filmaři v Petrohradu, ty zbývající pořídili v Kanadě.