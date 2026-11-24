Pražská O2 arena se 27. února 2027 stane dějištěm hned dvou vystoupení mimořádné hudební produkce Michael Lives Forever. Kvůli mimořádnému zájmu fanoušků o původně oznámený večerní termín pořadatelé přidali ještě odpolední koncert se začátkem ve 13:00. Podle organizátorů nebyla od dob samotného Michaela Jacksona nikde na světě uvedena tak velká a komplexní tribute show věnovaná jeho hudbě v takto obřích halových parametrech.
Exkluzivní přednostní nákup na přidaný odpolední koncert startuje pro předplatitele iDNES Premium v úterý 24. listopadu v 10:00 a potrvá přesně 24 hodin, tedy do středy 25. listopadu do 10:00. Široké veřejnosti se prodej otevře ve středu 25. listopadu v 11:00.
Fenomén, který viděl více než milion diváků
Hlavní hvězdou večera i přidaného odpoledního představení je brazilský interpret Rodrigo Teaser, jenž patří mezi dva nejuznávanější světové tribute umělce Michaela Jacksona. Díky mimořádné fyzické podobnosti, dokonale nastudovaným ikonickým pohybům a precizní interpretaci dokáže na pódiu znovu věrně oživit charisma a energii krále popu.
Produkce Michael Lives Forever, dnes považovaná za nejuznávanější poctu Michaelu Jacksonovi na světě, už objela více než dvě stě měst v osmi zemích na čtyřech kontinentech a nadchla přes milion diváků. Úspěch slavila nejen na halových turné, ale i na prestižních světových akcích – včetně legendárního festivalu Rock in Rio nebo velkolepého FIFA Fan Festu během mistrovství světa v Kataru v roce 2022, kde Teaser vystoupil před 40 tisíci fanoušky.
Monumentální produkce a původní spolupracovníci
Pražská O2 arena, patřící mezi největší a nejprestižnější koncertní haly v Evropě, umožní uvést celou show v plné velikosti tak, jak ji znají diváci z předních světových pódií. Fanoušci se mohou těšit na živou kapelu, špičkové tanečníky, choreografie inspirované originálními vystoupeními, ikonické kostýmy i velkolepé světelné a speciální efekty. Autenticitu celého projektu navíc umocňuje fakt, že se na něm podílejí umělci, kteří v minulosti s Michaelem Jacksonem přímo spolupracovali.
Během koncertu zazní naživo ty nejslavnější hity, které definovaly historii populární hudby – od nesmrtelných skladeb Billie Jean a Thriller přes Beat It a Smooth Criminal až po Black or White.