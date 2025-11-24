  • Pondělí 24. listopadu 2025 Emílie

Jak sedět zdravě? Co víme o páteři, židlích a trendech. I se slevou na zdravotní židle

Autor:
Lidé tráví v kanceláři i na home office u počítače většinu pracovního dne, což se promítá do rostoucího počtu bolestí zad a krční páteře. Současné ergonomické trendy proto hledají způsob, jak zapojit hluboké svaly přímo při práci. Jednou z cest jsou zdravotní židle s výkyvným sedákem, které nyní mohou předplatitelé iDNES Premium získat se slevou.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: Adaptic

Zdravotní židle Adaptic
Zdravotní židle Adaptic
Špatné polohy sezení
Zdravotní židle Adaptic
Sedavé zaměstnání se během posledních let stalo jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro bolesti zad. Podle dlouhodobých dat trpí bolestmi zad až 40 procent dospělých, což ukazuje, jak rozšířený problém to je. V kancelářích i na home office lidé tráví u počítače osm i více hodin denně, často v jediné poloze. Fyzioterapeuti upozorňují, že dlouhodobé sezení na statických židlích přetěžuje páteř, vede ke svalovým nerovnováhám a postupně omezuje pohyblivost. Není proto divu, že bolesti zad a hlavy patří mezi nejčastější „pracovní“ potíže současnosti.

Statická židle: pohodlí, které má skrytou cenu

Základní problém klasických kancelářských židlí je jednoduchý: sedák zůstává nehybný. Tělo se sice opře, ale hluboké stabilizační svaly brzy „vypnou“. Právě ony přitom drží páteř ve správném postavení. Jakmile jejich aktivita ustane, práci přebírají vazy a další pasivní struktury. Výsledkem bývá ztuhlost, předsun hlavy, zvýšený tlak na ploténky a nakonec i bolest. Studie zároveň ukazuje, že na statické židli sedí nesprávně až 61 procent lidí, typicky v C-tvaru nebo v sesunuté poloze, což výrazně zvyšuje tlak na přední část plotének.

Špatné polohy sezení

Snahou o kompenzaci se stal fyzioterapeutický míč. Funguje dobře, pokud se používá krátce. Jenže absence opory zad a rychlá únava svalů z něj dělají spíš cvičební pomůcku než partnera pro osmihodinový pracovní den. Po 20 až 30 minutách začíná tělo hledat úlevové, často nesprávné polohy — přesně ty, kterým se lidé chtějí při práci vyhnout.

Střed těla – bránice, pánevní dno, hluboké břišní a zádové svaly – tvoří stabilní osu, která nese páteř a chrání meziobratlové ploténky. Pokud tyto svaly nepracují, páteř ztrácí oporu a dochází k přetížení. Problém je, že pravidelná aktivace bývá to první, na co lidé během pracovního dne zapomenou. A i když fyzioterapie pomůže, efekt bez kontinuity rychle mizí.

Nový trend: mikropohyb přímo při práci

Právě proto se stále častěji objevují židle s výkyvným sedákem. Ten umožňuje jemnou mikromobilitu v průběhu celého dne. Sedák reaguje na drobné pohyby těla, aktivuje hluboké svaly nenápadně, ale pravidelně. Nedochází k přetěžování, ale ani k pasivitě. Pohyb přitom nevzniká v celém těle, ale především v pánvi, což je pro páteř nejpřirozenější. Páteř se hýbe – byť nepatrně – a to je přesně ten impulz, který stabilizační systém potřebuje.

Zdravotní židle Adaptic

V praxi tak vzniká třetí cesta mezi statickou židlí a balanční pomůckou: aktivace bez námahy, ale s možností opory zad. Tělo si střídá aktivní a odpočinkovou polohu, podobně jako při přirozeném pohybu.

Studie ukazují dlouhodobý efekt

Zdravotní židle Adaptic

Dvanáctiměsíční studie se dvěma stovkami účastníků potvrdila, že dynamické židle mají dlouhodobý efekt. Hluboké svaly u uživatelů dynamického sedu zesílily o 3 až 6 milimetrů, zatímco u fyzioterapie činil nárůst jen kolem půl milimetru. U sezení na míči zlepšení přišlo, ale po několika měsících se opět vytratilo.

Testy také ukázaly, že na běžných ergonomických židlích sedělo nesprávně až 61 procent lidí, zatímco na výkyvném sedáku dokázalo správnou polohu udržet 92 procent uživatelů. U nich se navíc méně objevoval předsun hlavy, který je jedním z hlavních faktorů bolestí krční páteře.

Zdravotní židle Adaptic: český koncept dynamického sedu

Koncept výkyvného sedáku využívají i zdravotní židle české značky Adaptic, která se vývojem ergonomických řešení zabývá řadu let. Firma vznikla na základě více než devatenáctiletého výzkumu zdravého sezení, na kterém pracuje s týmem fyzioterapeutů a působí dnes v několika evropských zemích. Kombinují mikropohyb se stabilní oporou zad a jsou určené pro celodenní použití. Nejde o cvičební pomůcku, ale o židli, která tělu „vrací“ přirozený pohyb potlačený dlouhodobým sezením.

Zdravotní židle společnosti Adaptic

Podle fyzioterapeutů pomáhá dynamický sed rozkládat tlak na ploténky rovnoměrněji, uvolňuje bederní oblast a podporuje zdravé zakřivení páteře. Výhodou je, že aktivace probíhá automaticky – bez nutnosti cvičit či měnit návyky. Aby tento princip fungoval, musí být sedák správně kalibrovaný: výkyv nesmí být ani příliš volný, ani příliš tuhý, jinak se jeho efekt ztrácí.

Zdravé sezení bez extrémů

Zdravé sezení dnes nestojí na dokonalém nastavení židle. Podstatné je, zda se páteř může při práci přirozeně hýbat. Nenápadné mikropohyby, střídání poloh a kvalitní opora zad se ukazují jako nejúčinnější prevence bolesti. Úkolem moderní židle není tělo omezovat, ale podporovat.

Pro předplatitele iDNES Premium je nyní připravena desetiprocentní sleva na všechny zdravotní židle Adaptic. Kód lze získat přes zlaté tlačítko zde a použít při nákupu. Dynamický sed tak může být dostupnější volbou pro ty, kteří chtějí dlouhodobě řešit zdravé sezení doma i v kanceláři.

