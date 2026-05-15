Kultovní dílo americké queer poezie. E-kniha Sevření zdarma

Básnická sbírka Sevření vyšla v roce 2005. Velice rychle se jí dostalo výrazného ohlasu, a to i díky vítězství v prestižní soutěži Yale Series of Younger Poets, do níž ji nominovala držitelka Nobelovy ceny za literaturu Louise Glück.
Kniha Richarda Sikena je charakteristická silnými emocemi, strhující obrazností a zkoumáním témat spojených s mezilidskými vztahy, láskou, násilím, identitou a ztrátou blízkého člověka.
Sbírka se člení do několika částí, přičemž každá zvlášť i všechny společně utvářejí celistvé vyprávění. Do popředí vystupuje dvojznačná povaha lásky a touhy, které mohou člověku uprostřed chaosu dát smysl života, ale také ho zničit.
V Sikenových básních se často boří hranice mezi krásou a brutalitou či touhou a destruktivitou. Čtenáři jsou konfrontováni s temnými rozměry lidské duše a vztahů.
Sbírka se velmi rychle stala celosvětově uznávanou kultovní klasikou nejen v oblasti queer poezie, ale současné poezie vůbec.